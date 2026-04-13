Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 13 al 19 de abril

Rock, pop, regional y hasta propuestas alternativas e infantiles encontrarás esta semana en los foros y recintos de Guadalajara, pues como siempre la ciudad cumple con su compromiso de ofrecer entretenimiento para todos los gustos y edades.

Desde el inicio del año, la Perla Tapatía ha sorprendido por la increíble variedad y cantidad de puestas en escena que reafirman el papel de la urbe como un epicentro cultural , en el que la música juega uno de los papeles más importantes para los tapatíos.

Y el mes de abril llega justamente con esa vibra, ya que tan solo en su segunda semana la música toma fuerza y se apodera de los escenarios más icónicos de la ciudad gracias a los artistas nacionales e internacionales más aclamados del momento.

Así que si quieres pasar una tarde acompañado de ritmos melódicos o una noche alocada con canciones explosivas, a continuación te compartimos todas las opciones que Guadalajara tiene para ti esta semana del lunes 13 al domingo 19 de abril.

Conciertos en Guadalajara de la semana

Marcos Witt

Fecha: Martes 14 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 20:00 horas

Precio: $700-$2 mil 200

El reconocido cantante de música cristiana ofrecerá una noche llena de mensajes de fe, esperanza y alabanzas que han marcado a varias generaciones.

Herencia de Grandes

Fecha: Jueves 16 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $350-$3 mil 800

Un espectáculo que reúne lo mejor del regional mexicano con grandes voces que rinden homenaje a los clásicos del género.

La Texana

Fecha: Viernes 17 de abril

Lugar: C3 Stage

Horario: 20:00 horas

Precio: $300-$400

La Texana se presentará en Guadalajara como parte de su gira “La casa que cae”, donde dará a conocer su material más reciente en un concierto marcado por atmósferas envolventes y una fuerte influencia del post punk.

Silvana Estrada

Fecha: Viernes 17 de abril

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $400-$1 mil 450

La cantautora veracruzana cautivará con su propuesta íntima y emocional, fusionando folk, jazz y música tradicional.

Chetes

Fecha: Sábado 18 de abril

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $500-$1 mil 200

El exvocalista de Zurdok regresa con su propuesta de rock alternativo y éxitos que marcaron a toda una generación.

Carlos Rivera

Fecha: Sábado 18 de abril

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $628-$4 mil 990

El cantante pop presentará un show lleno de romanticismo y grandes producciones con sus temas más exitosos.

Sonora Dinamita

Fecha: Sábado 18 de abril

Lugar: Teatro Diana

Horario: 20:30 horas

Precio: $400-$1 mil 400

La legendaria agrupación pondrá a bailar al público con sus clásicos de cumbia que nunca pasan de moda.

Soda Stereo

Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 y 20:00 horas

Precio: $1 mil 364-$5 mil 305

Un espectáculo que revive la música de la icónica banda argentina, con una producción que promete nostalgia y energía.

Lara Campos

Fecha: Domingo 19 de abril

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 17:30 horas

Precio: $628-$2 mil 761

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La influencer y cantante infantil ofrecerá un show familiar lleno de música, diversión y momentos interactivos para los más pequeños.

Kudai

Fecha: Domingo 19 de abril

Lugar: C3 Stage

Horario: 20:00 horas

Precio: $950-$1 mil 350

La banda chilena de pop rock regresa con sus grandes éxitos que marcaron la adolescencia de toda una generación.

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