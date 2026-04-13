Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 13 al 19 de abril

Rock, pop, regional y hasta propuestas alternativas e infantiles encontrarás esta semana en los foros y recintos de Guadalajara, pues como siempre la ciudad cumple con su compromiso de ofrecer entretenimiento para todos los gustos y edades.Desde el inicio del año, la Perla Tapatía ha sorprendido por la increíble variedad y cantidad de puestas en escena que reafirman el papel de la urbe como un epicentro cultural, en el que la música juega uno de los papeles más importantes para los tapatíos.Y el mes de abril llega justamente con esa vibra, ya que tan solo en su segunda semana la música toma fuerza y se apodera de los escenarios más icónicos de la ciudad gracias a los artistas nacionales e internacionales más aclamados del momento.Así que si quieres pasar una tarde acompañado de ritmos melódicos o una noche alocada con canciones explosivas, a continuación te compartimos todas las opciones que Guadalajara tiene para ti esta semana del lunes 13 al domingo 19 de abril.El reconocido cantante de música cristiana ofrecerá una noche llena de mensajes de fe, esperanza y alabanzas que han marcado a varias generaciones.Un espectáculo que reúne lo mejor del regional mexicano con grandes voces que rinden homenaje a los clásicos del género.La Texana se presentará en Guadalajara como parte de su gira “La casa que cae”, donde dará a conocer su material más reciente en un concierto marcado por atmósferas envolventes y una fuerte influencia del post punk.La cantautora veracruzana cautivará con su propuesta íntima y emocional, fusionando folk, jazz y música tradicional.El exvocalista de Zurdok regresa con su propuesta de rock alternativo y éxitos que marcaron a toda una generación.El cantante pop presentará un show lleno de romanticismo y grandes producciones con sus temas más exitosos.La legendaria agrupación pondrá a bailar al público con sus clásicos de cumbia que nunca pasan de moda.Un espectáculo que revive la música de la icónica banda argentina, con una producción que promete nostalgia y energía.La influencer y cantante infantil ofrecerá un show familiar lleno de música, diversión y momentos interactivos para los más pequeños.La banda chilena de pop rock regresa con sus grandes éxitos que marcaron la adolescencia de toda una generación.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP