Louis Tomlinson: ¿A qué hora estrena su nuevo álbum este viernes 23 de enero?

Louis Tomlinson se prepara para uno de los lanzamientos más esperados por sus fans; este viernes 23 de enero verá la luz “How Did I Get Here?”, su tercer álbum de estudio, un proyecto que marca una nueva etapa en su carrera solista y que llega acompañado de Imposter, el último adelanto publicado junto a su videoclip oficial, aunque la expectativa es alta, aún hay una pregunta clave sin respuesta: ¿a qué hora estará disponible el disco?

¿A qué hora estrenará “How Did I Get Here?” ?

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre el horario exacto de estreno, sin embargo, en lanzamientos previos y de acuerdo con la dinámica habitual de la industria, los álbumes suelen publicarse a las 00:00 horas de Estados Unidos, lo que implicaría que “How Did I Get Here?” estaría disponible desde la medianoche en plataformas digitales, con variaciones según la zona horaria de cada país.

El álbum llega tras el lanzamiento de Imposter, una canción de estética indie pop, con bajo marcado y guitarras ásperas, en la que Tomlinson aborda el síndrome del impostor desde una mirada cruda y honesta.

El tema fue escrito junto a Nico Rebscher y Dave Gibson, y forma parte de un disco que el propio artista ha definido como “el álbum que siempre debí hacer”.

Lee también: Los tres estrenos que no te puedes perder hoy en Netflix

“How Did I Get Here?” fue concebido entre la campiña inglesa y Santa Teresa, Costa Rica, donde Louis pasó varias semanas componiendo y grabando, explorando su identidad artística con mayor profundidad, en paralelo al estreno del disco, el músico anunció un show especial en Nueva York y una serie de apariciones promocionales, además de un evento inmersivo en Londres que acompañará el lanzamiento.

Mientras se espera la confirmación oficial del horario, la cuenta regresiva ya está en marcha y todo apunta a que la medianoche marcará el inicio de este nuevo capítulo en la carrera de Louis Tomlinson.

NA