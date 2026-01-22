Jueves, 22 de Enero 2026

Entretenimiento |

Premios Oscars 2026: EN VIVO, lista de nominados

Conoce la lista de nominados a los premios Oscars 2026 EN VIVO

Por: Anel Solis

Este 2026 se llevaran a cabo la 98.ª edición de los premios Oscars. EFE / ARCHIVO

Este jueves 22 de enero son las nominaciones de los premios Oscars 2026.

Lista completa de nominados premios Oscars 2026

Cada año, los premios Oscars reconocen el talento de artistas a través de 23 categorías. A continuación te decimos los nominados de este 2026:

Mejor cortometraje de acción real: 

  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen: Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor actriz de reparto:

  • Elle Fanning, "Valor Sentimental"
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor Sentimental"
  • Amy Madigan, "La hora de la desaparición"
  • Wunmi Mosaku, "Pecadores"
  • Teyana Taylor, "Una batalla tras otra"

Mejor película internacional:

  • "Un simple accidente" (Francia)
  • "El agente secreto" (Brasil)
  • "Valor sentimental" (Noruega)
  • "Sirat. Trance en el desierto" (España)
  • "La voz de Hind Rajab" (Túnez)

Mejor peinado y maquillaje:

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Mejor banda sonora: 

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Sinners

Mejor cortometraje animado:

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The girl who cried pearls
  • Retirement Plan
  • The three sisters

Mejor guión adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Train dreams

Mejor guión original

  • Blue Moon
  • It was just an accident
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • Sinners

Mejor actor de reparto

  • Benicio Del Toro - One Battle After Another
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Delroy Lindo - Sinners
  • Sean Penn - One Battle After Another
  • Stellan Skarsgars - Sentimental Value

Mejor casting

  • Hamnet
  • Marty  Supreme
  • One Battle After Another
  • The secret agent
  • Sinners

¿Cuándo son los Oscar 2026?

En este 2026 la ceremonia de los Oscar será el domingo 15 de marzo. Los premios se llevaran a cabo en el Dolby Theatre en Ovation Hollywood.

