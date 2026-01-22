Este jueves 22 de enero son las nominaciones de los premios Oscars 2026.

Lista completa de nominados premios Oscars 2026

Cada año, los premios Oscars reconocen el talento de artistas a través de 23 categorías. A continuación te decimos los nominados de este 2026:

Mejor cortometraje de acción real:

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen: Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor actriz de reparto:

Elle Fanning, "Valor Sentimental"

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor Sentimental"

Amy Madigan, "La hora de la desaparición"

Wunmi Mosaku, "Pecadores"

Teyana Taylor, "Una batalla tras otra"

Mejor película internacional:

"Un simple accidente" (Francia)

"El agente secreto" (Brasil)

"Valor sentimental" (Noruega)

"Sirat. Trance en el desierto" (España)

"La voz de Hind Rajab" (Túnez)

Mejor peinado y maquillaje:

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Mejor banda sonora:

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Mejor cortometraje animado:

Butterfly

Forevergreen

The girl who cried pearls

Retirement Plan

The three sisters

Mejor guión adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train dreams

Mejor guión original

Blue Moon

It was just an accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro - One Battle After Another

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Sinners

Sean Penn - One Battle After Another

Stellan Skarsgars - Sentimental Value

Mejor casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The secret agent

Sinners

¿Cuándo son los Oscar 2026?

En este 2026 la ceremonia de los Oscar será el domingo 15 de marzo. Los premios se llevaran a cabo en el Dolby Theatre en Ovation Hollywood.

