Este jueves 22 de enero son las nominaciones de los premios Oscars 2026.Cada año, los premios Oscars reconocen el talento de artistas a través de 23 categorías. A continuación te decimos los nominados de este 2026:Mejor cortometraje de acción real: Mejor actriz de reparto:Mejor película internacional:Mejor peinado y maquillaje:Mejor banda sonora: Mejor cortometraje animado:Mejor guión adaptadoMejor guión originalMejor actor de repartoMejor castingEn este 2026 la ceremonia de los Oscar será el domingo 15 de marzo. Los premios se llevaran a cabo en el Dolby Theatre en Ovation Hollywood.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS