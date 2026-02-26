'One Battle After Another' se impone en los premios César a 'Sirat' y 'O Agente Secreto'

La película estadounidense “One Battle After Another” (Una batalla tras otra), dirigida por Paul Thomas Anderson, fue reconocida como mejor película extranjera en la 51ª edición de los Premios César , el máximo galardón del cine francés.

Durante la ceremonia celebrada en el emblemático teatro Olympia, en París, la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio se impuso a una competencia internacional que incluía a la española “Sirat”, de Óliver Laxe; la brasileña “O Agente Secreto” (El agente secreto), de Kleber Mendonça Filho; la china "Black Dog", de Guan Hu; y la noruega “Sentimental Value” (Valor sentimental), de Joachim Trier.

Aunque Anderson no asistió a la gala en la capital francesa, el representante de Warner en Francia, Olivier Snanoudj, fue el encargado de leer un mensaje en nombre del director y de la productora Sara Murphy. En el texto, ambos celebraron el reconocimiento y destacaron su satisfacción por “el impacto del filme en el público del mundo entero, y en particular el francés”.

“Un premio tras otro”

La producción, que el próximo 15 de marzo competirá por 13 estatuillas en los Premios Óscar , consolida así su proyección internacional tras una temporada de premios marcada por elogios de la crítica y una sólida respuesta en taquilla.

"One Battle After Another" es una odisea psicodélica y política en la California de los 80 donde un exhippie (DiCaprio) se ve inmerso en una red de conspiraciones federales tras el regreso de su antiguo amor (Teyana Taylor), una activista radical con la que tuvo una hija ahora adolescente (Chase Infiniti) que desconoce el verdadero pasado de sus padres.

En esta edición 51 de los César, en la que uno de los platos fuertes será la entrega de un premio de honor al actor estadounidense Jim Carrey, la gran favorita de la noche, en base al número de nominaciones, es “Nouvelle Vague”, del estadounidense Richard Linklater, con diez opciones a premio en total.

La recreación del rodaje de la mítica “Al final de la escapada” de Jean-Luc Godard compite por ser la mejor película del año en Francia frente a 'L'attachement' (8 candidaturas), “Dossier 137” (8), “La petite dernière” (7) y “Un simple accident” (2) que, dirigida por el iraní Jafar Panahi, fue la ganadora de la Palma de Oro del último Festival de Cannes.

