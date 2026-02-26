Guadalajara recibirá la potencia japonesa de HANABIE

La banda de de metal japonés HANABIE confirmó su regreso a México con una gira que incluye parada en la capital tapatía el próximo 7 de julio en el Teatro Estudio Cavaret, donde presentará un show completo tras su reciente paso por festivales en el país.

El cuarteto originario de Tokio llegará con su característico cóctel de metalcore moderno, riffs contundentes y una estética vibrante inspirada en el barrio de Harajuku, contraste visual que se ha convertido en uno de sus principales sellos. Su propuesta, que ellas mismas describen como “Harajuku-core”, combina agresividad sonora con una imagen colorida que ha captado la atención de audiencias internacionales.

La fecha en Guadalajara forma parte de una gira mundial con la que impulsan su más reciente EP, Hot Topic, material que refuerza la dualidad que define a la agrupación: melodías pegajosas que conviven con breakdowns explosivos y cambios de dinámica marcados, además de una producción más directa y contundente. Las composiciones del EP alternan pasajes extremos con secciones más accesibles, manteniendo el contraste entre voces dulces y guturales que caracteriza su identidad.

Fundada en 2015 por cuatro amigas durante su etapa escolar, la banda está integrada por Yukina (voz), Matsuri (guitarra), Hettsu (bajo) y Chika (batería). Tras iniciar como grupo de covers, pronto comenzaron a desarrollar material propio y a consolidar un sonido que incorpora elementos de metalcore, hardcore punk, nu metal, hip hop y electrónica.

Su crecimiento fue sostenido ya que después de un período independiente en el que lanzaron un álbum y un EP, en 2023 firmaron con Epic Records Japan y publicaron Reborn Superstar!, disco que alcanzó el puesto 24 en el chart semanal de Billboard Japan. Ese lanzamiento impulsó su presencia fuera de Asia y las llevó a escenarios internacionales, convirtiéndose además en la primera banda femenina japonesa en presentarse en el escenario principal de Lollapalooza en Chicago.

En México, su retorno llega luego de una presentación en KNOTFEST México 2025, los boletos para el show del 7 de julio en el Teatro Estudio Cavaret tienen un costo general de 900 pesos más cargos por servicio, y estarán disponibles a partir del 3 de marzo a las 11:00 horas a través de plataformas digitales autorizadas.

