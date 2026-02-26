Omar Chaparro empatiza con militares tras hechos de violencia en Jalisco

El actor mexicano Omar Chaparro asume el papel de un soldado en la película “Venganza", un personaje que le permitió acercarse y comprender la labor de las fuerzas armadas del país, las mismas que el pasado domingo abatieron a “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación tras un operativo militar en Jalisco.

Chaparro explicó durante el estreno de la cinta este jueves que: "Estamos viendo las noticias, pero qué mejor que podamos adentrarnos a ver quiénes son esas personas que están dando la vida por nosotros, explorar un poco su mundo y adentrarnos a ver lo difícil que es convertirse en militar".

Incluso menciona que le "conmovió" aquel video en el que el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, se le rompió la voz al hablar frente a los medios de los 25 miembros de la Guardia Nacional que murieron durante la muerte de uno de los capos más buscados del mundo.

"Vi ese video y lo entendí, cosa que igual antes de hacer la película no hubiera hecho, no la hubiera comprendido", apunta.

El largometraje protagonizado por Chaparro y Alejandro Speitzer sigue la historia de un grupo de militares mexicanos que tendrán que tomar la justicia por mano propia, tras descubrir que altos mandos del Ejército están vinculados con delincuentes que mataron a la esposa de Carlos, el capitán a quien encarna Chaparro.

Miguel (Speitzer) será el compañero y "sombra" del capitán y su venganza, aunque en realidad, dice Speitzer, es un "humano vulnerable", al final, destaca, "no son superhéroes como los de Hollywood".

En cuanto a tomar la justicia por la propia mano, como retratan ambos personajes, el actor de 'Cóyotl, héroe y bestia' a firma que en México hay mucho "hartazgo y enojo" de gente rebasada por la injusticia y pone de ejemplo a las madres buscadoras o a todos los familiares a quienes les han matado o desaparecido a alguien.

Orgullo del cine mexicano

Tras el reciente proyecto de ley anunciado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que pretende incrementar los incentivos para el cine mexicano, el sector vive un momento de euforia que aplaude el actor Luis Alberti, quien interpreta a otro militar sublevado.

"El espectador ha estado tanto tiempo esperando a que nosotros estemos a la altura, a que tengamos un cine que de verdad nos represente a los mexicanos como nos merecemos (...), hay que aprovechar este buen momento", enfatizó sobre esta oportunidad que puede rescatar el género de acción.

Y es que, durante muchos años las películas de acción desaparecieron de la taquilla nacional para ser sustituidas por comedias.

Con 'Venganza', el género vuelve con el presupuesto más caro en la historia del país para una película de este género y en la primera gran apuesta cinematográfica de acción de Amazon MGM Studios pensada para estrenarse primero en cines y luego en streaming.

"Es la cinta de acción más ambiciosa y un parteaguas para México. Es una apuesta para el público, pensando siempre en ellos y en cómo llenar estas salas de cine otra vez, sin miedos y sin ningún complejo", reafirma con contundencia el experimentado productor de la cinta, Pablo Cruz.

'Venganza' se estrena este jueves en casi mil salas de cine mexicanas y obtener a todos los espectadores posibles antes de su llegada al streaming en Amazon Prime Video.

