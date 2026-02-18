Omar Chaparro rompe con su imagen y apuesta por la violencia cruda en Venganza

El actor Omar Chaparro se adentra en uno de los papeles más oscuros y exigentes de su trayectoria con “Venganza”, un thriller de acción que llegará a salas el 26 de febrero y que busca colocarse entre las producciones más ambiciosas del género en México. Bajo la dirección de Rodrigo Valdés, la cinta apuesta por una narrativa de violencia explícita, humor negro y secuencias de alto impacto.

La historia sigue a un militar de fuerzas especiales que emprende una cruzada personal tras el asesinato de su pareja. En el reparto destacan Alejandro Speitzer y Paola Núñez, junto a Natalia Solián, Luis Alberti, Iazua Larios, Lizeth Selene y Gustavo Sánchez Parra. Producida por Amazon MGM Studios y El Estudio, y distribuida por Cinépolis, la película se estrenará en más de 800 salas.

Durante su visita a Guadalajara para promover el filme, Chaparro explicó que el proyecto forma parte de una etapa profesional que inició hace más de tres años, cuando decidió asumir personajes más complejos. Tras participar en títulos como “La Celda de los Milagros” y “Un Viaje al Corazón”, el actor buscaba un reto que lo sacara de su zona de confort.

Con este proyecto, Chaparro consolida un giro hacia personajes más oscuros y complejos. EL INFORMADOR/A. Navarro

“Primero me preparé tomándomelo muy en serio. A una película de este calibre no puedes no estar preparado”, afirmó. La transformación no fue improvisada, ya que comenzó con un plan físico que inició un año antes del rodaje. “Normalmente hago ejercicio, pero aquí estaba planificando cómo quería tener mi cuerpo cuando estuviéramos filmando”, detalló.

Dos meses antes de iniciar grabaciones, el elenco entrenó con exagentes de fuerzas especiales del Ejército, quienes los instruyeron en manejo táctico, uso de armas y acondicionamiento mental.

“Conviví mucho con uno de ellos. Son superhéroes mexicanos, pero también son asesinos; para eso están adiestrados, para ser súper efectivos en cómo eliminar al enemigo. Es impresionante lo que aprendí. Hubo días en que no podía dormir”, confesó.

El actor describió el proceso como una inmersión psicológica profunda. “Fue muy fácil deshacerme de Omar”, dijo en tono reflexivo. “Son tantas horas viviendo emociones intensas que llega un momento donde ya no sabes cómo explicarle a tu cuerpo que el estrés y el cortisol que generas no son tuyos, sino del personaje”.

Además del entrenamiento militar, la producción contó con un equipo internacional especializado en coreografías de combate. Los dobles de acción, provenientes de Bulgaria y con experiencia en la saga John Wick, elevaron la exigencia física de las escenas. El coordinador de peleas fue Diyan Hristov, reconocido por su trabajo en “John Wick 2”.

Chaparro describió el proceso de la película como una inmersión física y psicológica que lo llevó al límite. EL INFORMADOR/A. Navarro

Chaparro destacó que uno de los coordinadores fungió también como su doble, lo que permitió una sincronía precisa en las secuencias. “Tenía mi misma estatura y también es cinta negra en shotokan, como yo. Nos movíamos muy parecido, y eso ayudó muchísimo; no distingues dónde es Omar y dónde es el doble”, comentó. Durante dos meses, trabajaron diariamente en el montaje detallado de cada enfrentamiento.

La película no escatima en crudeza visual. Sangre, golpes y ejecuciones coreografiadas con precisión marcan el tono de una propuesta que busca renovar el cine de acción nacional. Chaparro considera que esta apuesta responde a una necesidad de elevar el estándar técnico del género en México. “Lo fascinante de este trabajo es prepararte y construir recuerdos que normalmente no vivirías”, señaló.

“Venganza” representa también un viraje estratégico en la carrera del actor, conocido por su versatilidad entre la comedia y el drama. Esta vez encarna a un hombre marcado por la pérdida, impulsado por la rabia y entrenado para destruir. El desafío, aseguró, fue sostener la intensidad emocional durante todo el rodaje sin perder el equilibrio personal.

