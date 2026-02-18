Miércoles, 18 de Febrero 2026

Netflix inaugura nuevas oficinas en la Ciudad de México

Para celebrar su llegada al país Netflix abre nuevas oficinas

Por: Xochitl Martínez

Francisco Ramos, Manola Zabalza, Marcelo Ebrard, Greg Peters y Carolina Leconte. ESPECIAL/SAM TAKATAKA-NETFLIX.

Han pasado 15 años desde que Netflix llegó a México y, para festejar este hito, abrió las puertas de su nueva sede en la Ciudad de México. Greg Peters, co-CEO de Netflix, celebró este espacio que es mucho más que una oficina, es el nuevo punto de encuentro para la comunidad creativa de América Latina.

Greg Peters. ESPECIAL/NETFLIX.

Al respecto Greg Peters comentó que “no solo estamos abriendo puertas y sumando escritorios; este espacio fue concebido como un hub creativo, un lugar donde guionistas, directores, actores, técnicos y productores puedan encontrarse, y donde también socios de negocio, marcas y anunciantes colaboren e imaginen lo que viene”.

Francisco Ramos, Manola Zabalza, Marcelo Ebrard, Greg Peters y Carolina Leconte. ESPECIAL/NETFLIX.

Desde su primera apuesta con Club de Cuervos hace más de una década, Netflix ha crecido junto con la industria local. Esta nueva casa es el reflejo de esa evolución y de su compromiso como aliado de la industria audiovisual mexicana, acompañando a los creadores en cada etapa —desde el desarrollo hasta la postproducción— y llevando sus historias a millones de personas en todo el mundo.

Oficinas de Netflix en Ciudad de México. ESPECIAL/NETFLIX.

Algunos datos clave para esta nueva etapa son:

  • Un espacio para crear: Las nuevas oficinas tienen 8,500 metros cuadrados, incluyendo un área dedicada exclusivamente a postproducción de 278 metros cuadrados para apoyar a creadores.
  • Diseño 100% local: Este espacio tiene sello mexicano. Netflix colaboró con 24 marcas de mobiliario, 12 talleres de carpintería y cuatro estudios de iluminación de todo el país para crear un entorno que se siente auténtico y artesanal.
  • Talento que crece: El equipo local ya suma cerca de 400 colaboradores en México y sigue creciendo (un ocho por ciento año con año). Se espera cerrar 2026 con un incremento adicional de alrededor del 15% en la fuerza laboral local.
  • Impacto en todo el país: Entre 2021 y 2023, a través de alianzas con casas productoras y socios locales, Netflix ha llevado producciones a más de 50 ciudades en 25 estados de México, sumando más de nueve mil personas (entre elenco y crew).
Oficinas de Netflix en Ciudad de México. ESPECIAL/NETFLIX.

Nuestra sede en México no solamente es una oficina, queremos que sea mucho más, queremos que se convierta en un centro de debate, investigación y exploración para que el talento pueda encontrar el camino para contar las historias mexicanas más auténticas y diversas, complejas y hasta contradictorias que verdaderamente retraten la riqueza de nuestro país”, mencionó Francisco Ramos, vicepresidente de Contenidos para Latinoamérica.

Oficinas de Netflix en Ciudad de México. ESPECIAL/NETFLIX.

Desde esta nueva sede, Netflix impulsará historias emocionantes, que reflejen la diversidad, la riqueza cultural y la complejidad de las narrativas del país, incluyendo adaptaciones y nuevas producciones originales como:

  • Mal de amores: Adaptación a serie de la novela escrita por Ángeles Mastretta y dirigida por su hija, Catalina Aguilar Mastretta.
  • México 86: Película protagonizada por Diego Luna con Karla Souza, Daniel Giménez Cacho y Álvaro Guerrero.
  • Santita: Serie dirigida por Rodrigo García y protagonizada por Paulina Dávila y Gael García Bernal.
  • Contra el huracán: Película que narra cómo dos hermanos luchan por sobrevivir al inesperado huracán Otis, frente a la Bahía de Acapulco. Una historia de desigualdad y coraje, donde su amor fraternal es la única esperanza.
  • La ley de Alicia: Serie protagonizada por Fernanda Castillo.
  • La Captura: Largometraje dirigido por Chava Cartas y protagonizado por Alfonso Herrera y Noé Hernández.
  • El documental sobre Saúl “Canelo” Álvarez
  • Habilidad física 100: México: Reality show de competencia.
  • Supernova: Genesis: El primer evento en vivo de Netflix en México.
  • El otro padre: Serie protagonizada por Manolo Cardona, Erik Hayser y Silvia Navarro.
  • No tengo miedo: Serie dirigida por Ernesto Contreras.
  • El Círculo: Serie protagonizada por Zuria Vega, Osvaldo Benavides, Michel Brown y Raul Briones que adapta la novela Los Corruptores de Jorge Zepeda Patterson.
Oficinas de Netflix en Ciudad de México. ESPECIAL/NETFLIX.

Con esta nueva etapa, Netflix busca que la Ciudad de México se fortalezca como un punto de encuentro para la creatividad, donde las historias mexicanas encuentren el espacio, las herramientas y los aliados necesarios para seguir creciendo y conquistando audiencias en América Latina y en el resto del mundo.

