Han pasado 15 años desde que Netflix llegó a México y, para festejar este hito, abrió las puertas de su nueva sede en la Ciudad de México. Greg Peters, co-CEO de Netflix, celebró este espacio que es mucho más que una oficina, es el nuevo punto de encuentro para la comunidad creativa de América Latina.

Greg Peters. ESPECIAL/NETFLIX.

Al respecto Greg Peters comentó que “no solo estamos abriendo puertas y sumando escritorios; este espacio fue concebido como un hub creativo, un lugar donde guionistas, directores, actores, técnicos y productores puedan encontrarse, y donde también socios de negocio, marcas y anunciantes colaboren e imaginen lo que viene”.

Francisco Ramos, Manola Zabalza, Marcelo Ebrard, Greg Peters y Carolina Leconte. ESPECIAL/NETFLIX.

Desde su primera apuesta con Club de Cuervos hace más de una década, Netflix ha crecido junto con la industria local. Esta nueva casa es el reflejo de esa evolución y de su compromiso como aliado de la industria audiovisual mexicana, acompañando a los creadores en cada etapa —desde el desarrollo hasta la postproducción— y llevando sus historias a millones de personas en todo el mundo.

Oficinas de Netflix en Ciudad de México. ESPECIAL/NETFLIX.

Algunos datos clave para esta nueva etapa son:

Un espacio para crear: Las nuevas oficinas tienen 8,500 metros cuadrados, incluyendo un área dedicada exclusivamente a postproducción de 278 metros cuadrados para apoyar a creadores .

. Diseño 100% local: Este espacio tiene sello mexicano. Netflix colaboró con 24 marcas de mobiliario, 12 talleres de carpintería y cuatro estudios de iluminación de todo el país para crear un entorno que se siente auténtico y artesanal.

Talento que crece: El equipo local ya suma cerca de 400 colaboradores en México y sigue creciendo (un ocho por ciento año con año). Se espera cerrar 2026 con un incremento adicional de alrededor del 15% en la fuerza laboral local .

. Impacto en todo el país: Entre 2021 y 2023, a través de alianzas con casas productoras y socios locales, Netflix ha llevado producciones a más de 50 ciudades en 25 estados de México, sumando más de nueve mil personas (entre elenco y crew).

Oficinas de Netflix en Ciudad de México. ESPECIAL/NETFLIX.

“Nuestra sede en México no solamente es una oficina, queremos que sea mucho más, queremos que se convierta en un centro de debate, investigación y exploración para que el talento pueda encontrar el camino para contar las historias mexicanas más auténticas y diversas, complejas y hasta contradictorias que verdaderamente retraten la riqueza de nuestro país”, mencionó Francisco Ramos, vicepresidente de Contenidos para Latinoamérica.

Oficinas de Netflix en Ciudad de México. ESPECIAL/NETFLIX.

Desde esta nueva sede, Netflix impulsará historias emocionantes, que reflejen la diversidad, la riqueza cultural y la complejidad de las narrativas del país, incluyendo adaptaciones y nuevas producciones originales como:

Mal de amores: Adaptación a serie de la novela escrita por Ángeles Mastretta y dirigida por su hija, Catalina Aguilar Mastretta.

Adaptación a serie de la novela escrita por Ángeles Mastretta y dirigida por su hija, Catalina Aguilar Mastretta. México 86: Película protagonizada por Diego Luna con Karla Souza, Daniel Giménez Cacho y Álvaro Guerrero.

Película protagonizada por Diego Luna con Karla Souza, Daniel Giménez Cacho y Álvaro Guerrero. Santita: Serie dirigida por Rodrigo García y protagonizada por Paulina Dávila y Gael García Bernal .

. Contra el huracán: Película que narra cómo dos hermanos luchan por sobrevivir al inesperado huracán Otis, frente a la Bahía de Acapulco. Una historia de desigualdad y coraje, donde su amor fraternal es la única esperanza.

Película que narra cómo dos hermanos luchan por sobrevivir al inesperado huracán Otis, frente a la Bahía de Acapulco. Una historia de desigualdad y coraje, donde su amor fraternal es la única esperanza. La ley de Alicia: Serie protagonizada por Fernanda Castillo .

. La Captura: Largometraje dirigido por Chava Cartas y protagonizado por Alfonso Herrera y Noé Hernández.

Largometraje dirigido por Chava Cartas y protagonizado por Alfonso Herrera y Noé Hernández. El documental sobre Saúl “Canelo” Álvarez

Habilidad física 100: México: Reality show de competencia.

Reality show de competencia. Supernova: Genesis: El primer evento en vivo de Netflix en México .

. El otro padre: Serie protagonizada por Manolo Cardona, Erik Hayser y Silvia Navarro.

Serie protagonizada por Manolo Cardona, Erik Hayser y Silvia Navarro. No tengo miedo: Serie dirigida por Ernesto Contreras.

Serie dirigida por Ernesto Contreras. El Círculo: Serie protagonizada por Zuria Vega, Osvaldo Benavides, Michel Brown y Raul Briones que adapta la novela Los Corruptores de Jorge Zepeda Patterson.

Oficinas de Netflix en Ciudad de México. ESPECIAL/NETFLIX.

Con esta nueva etapa, Netflix busca que la Ciudad de México se fortalezca como un punto de encuentro para la creatividad, donde las historias mexicanas encuentren el espacio, las herramientas y los aliados necesarios para seguir creciendo y conquistando audiencias en América Latina y en el resto del mundo.

XM