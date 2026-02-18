Han pasado 15 años desde que Netflix llegó a México y, para festejar este hito, abrió las puertas de su nueva sede en la Ciudad de México. Greg Peters, co-CEO de Netflix, celebró este espacio que es mucho más que una oficina, es el nuevo punto de encuentro para la comunidad creativa de América Latina.Al respecto Greg Peters comentó que “no solo estamos abriendo puertas y sumando escritorios; este espacio fue concebido como un hub creativo, un lugar donde guionistas, directores, actores, técnicos y productores puedan encontrarse, y donde también socios de negocio, marcas y anunciantes colaboren e imaginen lo que viene”.Desde su primera apuesta con Club de Cuervos hace más de una década, Netflix ha crecido junto con la industria local. Esta nueva casa es el reflejo de esa evolución y de su compromiso como aliado de la industria audiovisual mexicana, acompañando a los creadores en cada etapa —desde el desarrollo hasta la postproducción— y llevando sus historias a millones de personas en todo el mundo.Algunos datos clave para esta nueva etapa son:“Nuestra sede en México no solamente es una oficina, queremos que sea mucho más, queremos que se convierta en un centro de debate, investigación y exploración para que el talento pueda encontrar el camino para contar las historias mexicanas más auténticas y diversas, complejas y hasta contradictorias que verdaderamente retraten la riqueza de nuestro país”, mencionó Francisco Ramos, vicepresidente de Contenidos para Latinoamérica.Desde esta nueva sede, Netflix impulsará historias emocionantes, que reflejen la diversidad, la riqueza cultural y la complejidad de las narrativas del país, incluyendo adaptaciones y nuevas producciones originales como:Con esta nueva etapa, Netflix busca que la Ciudad de México se fortalezca como un punto de encuentro para la creatividad, donde las historias mexicanas encuentren el espacio, las herramientas y los aliados necesarios para seguir creciendo y conquistando audiencias en América Latina y en el resto del mundo.XM