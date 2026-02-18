Festival Internacional de Cine de Tequila resiste sin respaldo municipal y celebra su décima edición

La décima edición del Festival Internacional de Cine de Tequila se realizará pese a la falta de apoyo del gobierno local, una situación que su director y fundador, Rigoberto Veloz, describe como uno de los mayores desafíos que ha enfrentado el encuentro cinematográfico en su historia. Aun así, el evento proyecta convocar entre cinco mil y seis mil asistentes en sus actividades , distribuidas en distintas sedes de Tequila.

Veloz explicó que la relación con la autoridad municipal se deterioró desde la edición pasada, cuando —según relató— el festival fue suspendido abruptamente. “El año pasado, el presidente municipal nos clausuró el festival; sin ninguna explicación, nos sacó de un evento”, afirmó. Aunque posteriormente recibieron acercamientos para retomar la colaboración, aseguró que actualmente no existe comunicación oficial. “No tenemos respuesta de las autoridades… no nos han contestado correos, mensajes ni llamadas”, sostuvo.

El director señaló que la incertidumbre institucional complicó la búsqueda de patrocinadores y la logística previa . Varias empresas cuestionaron si el festival contaría con permisos, lo que dificultó los acuerdos. “Incluso pensamos que no habría festival”, admitió. También relató que algunos aliados enfrentan cierres parciales de sus negocios y que la organización ha debido apoyarse en recursos solidarios, como un hotel que reabrió temporalmente para hospedar a invitados. Aun con esos obstáculos, reiteró la decisión de continuar: el proyecto, dijo, se sostiene por convicción cultural.

Fundado como asociación civil sin fines de lucro, el encuentro se ha enfocado durante una década en descentralizar el acceso al cine y fortalecer la formación audiovisual en la Región Valles de Jalisco. Su objetivo, de acuerdo con la organización, es impulsar el talento emergente, promover el acceso democrático al séptimo arte y crear espacios de diálogo profesional que fortalezcan la industria fuera de los grandes centros urbanos.

La edición conmemorativa tendrá como país invitado de honor a Colombia , en una apuesta por reforzar el intercambio artístico latinoamericano. El programa incluye 64 trabajos en Selección Oficial, diez sedes, dos homenajes nacionales, cuatro invitados especiales, así como conferencias, talleres, clases magistrales y actividades como un rally cinematográfico. La identidad visual fue desarrollada por el diseñador Miguel Geraldo.

Entre las proyecciones destacadas figura la película inaugural Eterno adolescente, dirigida por Eduardo Esquivel, producción jalisciense que abre la cartelera con énfasis en el talento local. El cierre estará a cargo de Hijo de familia, del realizador Rafa Lara, propuesta elegida para clausurar la celebración. En el apartado internacional se exhibirán obras con enfoque social y ambiental, como Entre dos aguas y el cortometraje Mingolla, integrados en la sección especializada en narrativas de conciencia ecológica.

Además de las proyecciones, el festival rendirá homenaje a figuras nacionales y contará con invitados que participarán en encuentros con el público y actividades académicas, reforzando su vocación formativa. El respaldo logístico y de patrocinio incluye a más de 56 aliados, entre ellos la compañía internacional Sony, lo que fortalece su proyección pese a la ausencia de apoyo municipal.

Desde el ámbito estatal, la iniciativa ha recibido acompañamiento institucional a través de Filma Jalisco, cuyo director, Alejandro Tavares, explicó que el respaldo comenzó antes del conflicto con el ayuntamiento. Según relató, el equipo del festival incluso contempló trasladar la sede a otro municipio, como Amatitán, ante la incertidumbre política.

“Empezamos a apoyar nosotros… a dar todo el apoyo en logística, ayudarles en proyecciones, en la convocatoria, pero sobre todo por instrucciones del Gobierno del Estado para dar un apoyo a la comunidad cultural. Es bien importante que en estos momentos ellos no se sientan descobijados”.

Tavares destacó que el evento representa un ejemplo de gestión independiente impulsada “por amor al arte” y subrayó que la descentralización cinematográfica es una prioridad institucional. En su visión, llevar cine al interior del estado contribuye a equilibrar la oferta cultural y a fortalecer la identidad regional . También consideró que el festival puede potenciar el atractivo turístico de la zona, especialmente en un año de alta afluencia de visitantes.

SV