Si no tuviste tiempo de celebrar a los pequeños de casa este Día del Niño, este sábado 2 de mayo es perfecto para organizar una salida al cine en familia y ver la cinta de animación mexicana y familiar Bem: Un lémur en fuga.

Bem: Un lémur en fuga. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

La trama se centra en Irene, una niña que es alérgica a todo, por lo que vive encerrada en casa. Su vida cambia cuando conoce a un pequeño lémur, que es raptado por traficantes y llega a México ilegalmente desde Madagascar.

El lémur llamado Bem escapa del mercado y se esconde en la habitación de la pequeña. Al entablar una amistad verdadera, y con ayuda de sus amigos, Irene hará lo imposible por ayudar a Bem a regresar a su casa.

Bem: Un lémur en fuga. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Esta película es perfecta para ti y tu familia si estás buscando un estreno ideal para el Día del Niño, para ver en familia durante el fin de semana o simplemente eres fan de la animación.

Bem: Un lémur en fuga

De Leopoldo Aguilar Guerrero.

México, 2024.

XM