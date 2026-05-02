Cineasta mexicano se lleva el máximo premio en Festival de Canarias

Un cineasta mexicano fue reconocido con el Lady Harimaguada de Oro -el máximo premio- en la 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de Lo demás es ruido de Nicolás Pereda. La película recibió el palmarés este sábado 2 de mayo.

El jurado de la Sección Oficial, integrado por Barbara Gasser, Jean‑Michel Frodon y Shivendra Singh Dungarpur, premió esta coproducción de México, Alemania y Canadá por ser "una propuesta cinematográfica muy creativa que entrelaza las relaciones humanas entre géneros y generaciones" y que, mediante el uso de la luz, el encuadre y el sonido "crea una composición humorística pero conmovedora".

Otros galardones del festival

La Lady Harimaguada de Plata fue para en 'How to Divorce During the War', del lituano Andrius Blaževičius, una producción de Lituania, República Checa, Luxemburgo e Irlanda, que el jurado valoró por reflejar el impacto de un conflicto externo en las decisiones personales y profesionales de sus protagonistas.

El galardón a la Mejor Interpretación lo ganó la actriz estadounidense Danielle Brooks por su trabajo en 'If I Go Will They Miss Me', de Walter Thompson‑Hernandez, por "por ofrecer una interpretación fascinante como esposa y madre, gracias a la intensidad de su presencia".

El festival, que celebra este año su vigésimo quinto aniversario, cerrará su programación este domingo con las proyecciones de las películas premiadas en el Cine Yelmo Las Arenas, en la isla de Gran Canaria.

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OB