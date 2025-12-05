Mhoni Vidente se ha posicionado como una de las voces más populares dentro de la astrología en el público hispanoamericano. Sus predicciones diarias suelen orientar a las personas en temas relacionados con el amor, el trabajo, la salud y el dinero. El último mes del año llegó y nuevos augurios llegan para guiarnos en este mes de diciembre, conócelos aquí.

Para este viernes 5 de diciembre, Mhoni Vidente anuncia los colores y números de la suerte que acompañarán a los doce signos zodiacales en este día.

Colores y números de la suerte, según Mhoni Vidente para este 5 de diciembre

Aries: Blanco y magenta.

Tauro: Amarillo y rojo.

Géminis: Amarillo y verde.

Cáncer: Verde y blanco.

Leo: Naranja y amarillo.

Virgo: Azul y blanco.

Libra: Naranja y blanco.

Escorpión: Blanco y verde.

Sagitario: Azul y amarillo.

Capricornio: Amarillo y naranja.

Acuario: Azul y blanco.

Piscis: Verde y rojo.

La astróloga señala que estos colores están diseñados para potenciar las energías positivas y ayudar a enfrentar los desafíos que ocurran.

Además de los colores, estos son los números de la suerte del día, los cuales pueden ser utilizados en juegos de azar, decisiones algo importantes o simplemente como una guía para la buena fortuna.

Aries: 2, 11, 23, 26, 36, 44.

Tauro: 1, 8, 17, 24, 39, 47.

Géminis: 3, 15, 26, 33, 37, 49.

Cáncer: 7, 14, 25, 28, 33, 40.

Leo: 2, 16, 23, 36, 42, 45.

Virgo: 5, 12, 25, 31, 38, 49.

Libra: 6, 14, 21, 28, 36, 45.

Escorpión: 9, 12, 22, 34, 39, 47.

Sagitario: 5, 11, 13, 25, 34, 46.

Capricornio: 1, 7, 15, 29, 36, 45.

Acuario: 2, 18, 26, 32, 37, 43.

Piscis: 9, 15, 24, 29, 33, 46.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

