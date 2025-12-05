Viernes, 05 de Diciembre 2025

Colores y números de la suerte hoy, 5 de diciembre, según Mhoni Vidente

La reconocida astróloga, Mhoni Vidente, comparte sus predicciones para este viernes 5 de diciembre de 2025 

Descubre qué te espera en el amor, el dinero y la salud, así como el consejo astral que guiará tu jornada, según Mhoni Vidente. ESPECIAL

Mhoni Vidente se ha posicionado como una de las voces más populares dentro de la astrología en el público hispanoamericano. Sus predicciones diarias suelen orientar a las personas en temas relacionados con el amor, el trabajo, la salud y el dinero. El último mes del año llegó y nuevos augurios llegan para guiarnos en este mes de diciembre, conócelos aquí.

Para este viernes 5 de diciembre, Mhoni Vidente anuncia los colores y números de la suerte que acompañarán a los doce signos zodiacales en este día. 

Colores y números de la suerte, según Mhoni Vidente para este 5 de diciembre

  • Aries: Blanco y magenta.
  • Tauro: Amarillo y rojo.
  • Géminis: Amarillo y verde.
  • Cáncer: Verde y blanco.
  • Leo: Naranja y amarillo.
  • Virgo: Azul y blanco.
  • Libra: Naranja y blanco.
  • Escorpión: Blanco y verde.
  • Sagitario: Azul y amarillo.
  • Capricornio: Amarillo y naranja.
  • Acuario: Azul y blanco.
  • Piscis: Verde y rojo.

La astróloga señala que estos colores están diseñados para potenciar las energías positivas y ayudar a enfrentar los desafíos que ocurran.

Además de los colores, estos son los números de la suerte del día, los cuales pueden ser utilizados en  juegos de azar, decisiones algo importantes o simplemente como una guía para la buena fortuna.

  • Aries: 2, 11, 23, 26, 36, 44.
  • Tauro: 1, 8, 17, 24, 39, 47.
  • Géminis: 3, 15, 26, 33, 37, 49.
  • Cáncer: 7, 14, 25, 28, 33, 40.
  • Leo: 2, 16, 23, 36, 42, 45.
  • Virgo: 5, 12, 25, 31, 38, 49.
  • Libra: 6, 14, 21, 28, 36, 45.
  • Escorpión: 9, 12, 22, 34, 39, 47.
  • Sagitario: 5, 11, 13, 25, 34, 46.
  • Capricornio: 1, 7, 15, 29, 36, 45.
  • Acuario: 2, 18, 26, 32, 37, 43.
  • Piscis: 9, 15, 24, 29, 33, 46.

