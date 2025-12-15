Si te gustan las comedias románticas, la historia de la película Beso de tres puede ser la opción para ti en la pantalla grande.

Beso de tres. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Connor es un ingeniero de sonido está enamorado de Olivia, una chica que le tiene miedo al compromiso, ante ello, decide aceptar una cita con Jenny, otra linda joven.

De repente, Connor, Olivia y Jenny tienen un trío sin planearlo, sin expectativas y sin remordimientos. Ahora, lo que inició como algo casual y divertido, se ha vuelto en una sorpresa para todos cuando ambas mujeres descubren que están embarazadas.

Con sus tropiezos, el trío tratará de encontrar la responsabilidad y madurez que no han practicado en su vida para llevar lo mejor posible este enredo.

La cinta se estrenó este año en SXSW, además de que ha recibido buenos comentarios tras su estreno comercial en cines de Estados Unidos.

Beso de tres

(The Threesome)

De Chad Hartigan.

Con Zoey Dutch, Jonah Hauer-King, Ruby Cruz, Josh Segarra, Arden Myrin.

Estados Unidos, 2025.

