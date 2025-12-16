Yolanda Andrade es reingresada al hospital, según reporte

El estado de salud de Yolanda Andrade ha vuelto a generar preocupación en redes luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante revelara que la conductora tuvo que ser reingresada a un hospital de emergencia.

La noticia llega apenas a unas semanas después de su esperado regreso al programa Montse & Joe, donde tuvo oportunidad de hablar de su diagnóstico y el tipo de experiencias que le ha tocado experimentar debido a su salud. Según lo informado por infante en el programa De primera mano, Andrade ha permanecido hospitalizada durante algunos días por una recaída de su enfermedad.

Así lo informó Infante en el programa: “Lamentablemente en ‘De Primera Mano’ les tenemos que informar que Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada, hasta donde sabemos, ya tiene un par de días y fue una recaída de su enfermedad”.

Por el momento esa fue toda la información que develó Infante, ya que no se dispone de el estado de gravedad ni del hospital en que se encuentra. No obstante, el periodista dio sus buenos deseos para que "salga adelante" de esta nueva recaída.

¿Cuál es la enfermedad que padece Yolanda Andrade?

La conductora reveló que recibió dos diagnósticos de enfermedades incurables. La primera de ellas es la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmunitaria que afecta al cerebro y la médula espinal. En estados avanzados, esta enfermedad impide a las personas moverse con independencia. La propia conductora señaló que un futuro no va a poder caminar e incluso hablar.

Por otro lado, la conductora también padeció de un aneurisma cerebral, lo cual en los problemas más graves dan síntomas de dolor de cabeza severo, visión borrosa, párpado caído, confusión y hasta convulsiones.

Te puede interesar: El mejor platillo de México se come en Guadalajara, según Taste Atlas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB