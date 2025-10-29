Ninel Conde está feliz con el resultado de su más reciente cirugía para cambiar el color de sus ojos. La actriz y cantante de 49 años, compartió en redes algunos detalles del procedimiento con el que pasó de tener ojos cafés, a lucir ahora ojos en color verde oliva.

La llamada "bombón asesino" sorprendió con ese nuevo detalle en su rostro, y aunque se pensó que se trataban de pupilentes de color, Ninel confirmó que se sometió a una cirugía que duró apenas 20 minutos.

Los cambios en el rostro de la actriz han sido muy notables en los últimos años, generando un sinfín de críticas tanto del público como de la misma farándula. Sin embargo, ella no presta atención a nada de lo que se dice sobre su apariencia , y se muestra feliz y satisfecha con sus procedimientos.

Ninel Conde se somete a cirugía para cambiar el color de sus ojos

Ninel Conde reflexionó sobre este procedimiento estético al que se sometió, hace unos días, en una clínica de Nueva York, y que se ha vuelto cada vez más popular entre celebridades. Se estima que la cirugía le habría costado más de 200 mil pesos.

"A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma", escribió.

Conde se sometió a una queratopigmentación, la cual permite modificar el color del iris de manera permanente; es un procedimiento quirúrgico que consiste en pigmentar la córnea del ojo, ya sea para cubrir defectos corneales y de iris (uso terapéutico), o para cambiar permanentemente el color del iris (uso estético), mediante la aplicación de pigmentos biocompatibles.

Se realiza con gotas anestésicas y el pigmento se introduce superficialmente en la córnea, siendo un proceso generalmente irreversible y asociado a riesgos de complicaciones oculares.

¿En qué consiste el procedimiento?

Anestesia: Se aplican gotas anestésicas en el ojo.

Se aplican gotas anestésicas en el ojo. Creación de un "bolsillo": Se realiza una pequeña incisión en la córnea para crear un espacio donde se depositará el pigmento.

Se realiza una pequeña incisión en la córnea para crear un espacio donde se depositará el pigmento. Inyección de pigmento: Se introduce un pigmento biocompatible y de larga duración en la córnea para cubrir el color natural del iris.

Se introduce un pigmento biocompatible y de larga duración en la córnea para cubrir el color natural del iris. Duración: El procedimiento es relativamente rápido, durando unos 30 minutos.

Ninel compartió con sus seguidores que le llevó un tiempo tomar la decisión, pero que quedó muy feliz con el resultado , pues ahora es una "ojiverde".

