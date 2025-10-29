En los últimos días, en redes sociales comenzó a circular un video en el que aparentemente Galilea Montijo confirmaba la muerte de Leticia Calderón, lo que desató confusión entre los internautas. Sin embargo, tanto la conductora del programa Hoy como la actriz salieron a aclarar la situación y desmentir la información.

Leticia Calderón rompe el silencio sobre su supuesta muerte

El rumor se originó en TikTok, donde se difundió un clip con la imagen de Galilea Montijo frente a una cámara, en el que supuestamente anunciaba el fallecimiento de Leticia Calderón. La publicación fue replicada por distintas cuentas, lo que contribuyó a que la noticia falsa se viralizara rápidamente.

Ante la ola de comentarios y mensajes de preocupación, Leticia Calderón utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. En su cuenta de X (antes Twitter), compartió una fotografía con el mensaje: “Estoy vivita y coleando, excelente semana”.

Su publicación generó una gran cantidad de reacciones, y muchos usuarios le agradecieron por aclarar la situación, ya que algunos medios y páginas habían dado por cierta la información.

El video con Adela Micha y la confusión en redes

Además del material manipulado con la imagen de Montijo, comenzó a circular otro video donde aparece la periodista Adela Micha enviando condolencias a Leticia Calderón, aunque nunca especifica la razón detrás de “la tragedia”. Esto aumentó la confusión y dio pie a más especulaciones.

Aun así, el video que más se viralizó fue el protagonizado por Galilea Montijo, motivo por el cual la conductora decidió pronunciarse públicamente durante la transmisión del programa Hoy el pasado 27 de octubre.

Galilea Montijo aclara los hechos en “Hoy”

Durante la emisión en vivo, Galilea Montijo se refirió directamente al tema, pidiendo a la audiencia que no se deje engañar por los videos falsos que circulan en internet.

“Quiero hablar de este tema, cuidado porque no se deben dejar llevar por todos los videos que salen en redes sociales, especialmente por ese donde se me ve a mí diciendo que había muerto Lety”, expresó la conductora.

Montijo también reveló que la familia de Leticia Calderón se alarmó al ver el video y que incluso le enviaron mensajes preocupados.

“Si ves el video se nota algo raro, pero el susto nadie te lo quita. Lety está bien, habló aquí a la producción y le mandamos besos”, agregó.

Finalmente, la presentadora pidió responsabilidad a quienes difunden contenido falso, pues este tipo de publicaciones pueden causar angustia o incluso problemas personales.

“No sean gachos, quieren más vista… ojalá se pudiera hacer algo con las leyes ya. Luego apareces hablando de política, diciendo cosas, vendiendo algo y ahora dando noticias falsas. Las personas se pueden enfermar o pasarles algo por un susto”, concluyó.

Tanto Galilea Montijo como Leticia Calderón reiteraron que la actriz se encuentra en perfecto estado de salud, y aprovecharon para invitar al público a verificar la información antes de compartirla en redes sociales.

BB