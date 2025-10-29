Sia y su ex se enfrentan en batalla legal por ESTA razón

Lo que parecía ser una simple demanda de divorcio entre la cantante Sia, de 49 años, y su ahora expareja, Daniel Bernad, de 47 años, se ha convertido en una auténtica batalla campal ante la corte en la que, incluso, se han expuesto detalles personales y controversiales.

La pareja se casó hace dos años y se separó en marzo de 2025, alegando "diferencias irreconciliables".

Por un lado, Bernad ha pedido la custodia total y exclusiva de su pequeño hijo, Somersault, asegurando que la cantante representa un "peligro inminente" para el menor, debido a un supuesto problema de abuso de sustancias.

"Sia es una madre incompetente y poco fiable que lucha contra el abuso de sustancias y la adicción, lo que la incapacita para brindar una atención segura y estable", se lee en los documentos legales.

Asimismo, asegura que no asumió un papel de “cuidador principal” del bebé, alegando que ella “ delegó casi todas las responsabilidades de crianza a un equipo rotativo de niñeras, mientras mantenía el control a distancia”.

Sin embargo, y de acuerdo con información publicada por TMZ, la intérprete presentó ante los juzgados su respuesta para denegar la petición de su expareja. En ella, admite que, aunque estuvo lidiando con problemas con el alcohol y las drogas durante 15 años, lleva completamente sobria 6 meses. “He estado completamente sobria durante más de 6 meses y estoy trabajando en mi programa, que incluye pruebas semanales y un compañero sobrio”.

“Mi recuperación ha sido una piedra angular de mi vida, y una de las principales razones por las que decidí separarme de Dan, cuya continua vida nocturna y un estilo de vida de uso recreativo de drogas es incompatible con un ambiente saludable para nuestro hijo ”, aseguró la intérprete de “Chandelier”.

En respuesta a las afirmaciones de Bernard sobre su crianza, Sia asegura que su hijo ha estado siempre bajo su cuidado y custodia principal. También reveló que restringió las visitas de su ex, debido a que enfrenta una investigación por pornografía infantil.

Según el medio, la cantante explicó que exigió que las visitas de Bernad fueran supervisadas profesionalmente, tras una investigación que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y el Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) iniciaron por presuntamente encontrar pornografía infantil en el disco duro de su computadora.

Respecto a estas acusaciones, Bernard afirma que la supuesta evidencia pudo haber sido plantada por la madre de su hijo para limitar su convivencia.

Además de la custodia completa, la disputa incluye demandas financieras. Daniel pide 77 mil dólares mensuales de pensión infantil y 250 mil de pensión conyugal, ya que, asegura, luego de que Sia dejó de financiar su empresa, quedó desempleado. También exige que la cantante se haga responsable de todos los gastos médicos, matrículas escolares, así como de gastos adicionales.

Con información de SUN.

AL