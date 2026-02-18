¡Atención cinéfilos! El próximo jueves 19 de febrero de este 2026 llegan a la pantalla grande de las salas de Cinépolis dos historias que no te puedes perder; por un lado se estrena una cinta que compite al Oscar en la categoría de Mejor Película Animada, ideal para ver en familia y maravillarte con los hermosos paisajes que te situarán al otro lado del mundo.

Por otro lado se estrenará una película de acción un poco larga pero que para los amantes del cine de este género es una excelente opción para ir haciendo planes este fin de semana.

Prepara tus palomitas y acompañamos a descubrir lo mejor del cine esta semana.

Amélie y los secretos de la lluvia

Entre las cinco cintas que competirán por el Oscar 2026 a Mejor Película Animada destaca “Amélie y los secretos de la lluvia”, una entrañable coproducción de Bélgica y Francia, impulsada por la productora oaxaqueña Nidia Santiago a través de su estudio Ikki Films.

La cinta que cuenta con Garantía Cinépolis, sigue la historia sigue a Amélie, una niña belga nacida en Japón que, de la mano de su amiga Nishio-san, se adentra en un universo vibrante, lleno de descubrimientos y aventuras, sin embargo, al cumplir tres años, un suceso inesperado transforma por completo su destino, a esa corta edad, para Amélie todo adquiere una dimensión absoluta: la alegría se vive con intensidad desbordante y la tristeza puede cambiarlo todo.

Kill Bill: The Bloody Affair

“Kill Bill: The Whole Bloody Affair” llegará el próximo jueves 19 a las salas de Cinépolis; esta edición reúne y reconfigura la historia de Beatrix Kiddo —también conocida como La Novia o Black Mamba—, la letal asesina que recibe un disparo en la cabeza en la víspera de su boda y despierta años después de un coma decidida a vengarse de Bill, y de todos los responsables de su tragedia.

La peli se erige como la versión más fiel a la visión original de Quentin Tarantino para su desmesurada epopeya de venganza al fusionar Kill Bill: Vol. 1 y Kill Bill: Vol. 2 en una sola experiencia continua, la historia adquiere una nueva cadencia: pierde la fragmentación original y gana en fluidez, organicidad y potencia emocional, ofreciendo un recorrido más intenso y envolvente para el espectador.

Cinépolis la describe como: “La cuarta película de Tarantino como siempre debió disfrutarse ¡por fin llegará a la pantalla grande! En un solo corte y con material inédito. Si eres fan de esta obra de arte, sí o sí ¡debes disfrutarla!”

Otros estrenos de Cinépolis del 19 de febrero de 2026

¿Está funcionando esto?

Clika

Líbralos del mal

La novia del diablo

EPIC: Elvis Presley in Concert

Catástrofe en el aire

Kohuko

