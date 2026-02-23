Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 24 al 28 de febrero

Las cartas mágicas que comparte Mhoni Vidente, revelan movimientos importantes del 24 al 28 de febrero, con mensajes claros sobre dinero, decisiones, liderazgo y crecimiento personal.

Cada signo recibe una advertencia y una oportunidad distinta, mientras algunos atraviesan momentos de expansión económica, otros deberán abrir bien los ojos ante envidias, trámites o decisiones precipitadas.

La energía general habla de madurez, disciplina y confianza en el propio poder interior.

Aries

Para Aries aparece la carta del dinero fácil y rápido, un indicio de buena racha económica y estabilidad. Sin embargo, el mensaje viene acompañado de una advertencia clara: abrir bien los ojos y no confiar ciegamente en nadie. No es momento de actuar por impulso ni de tomar decisiones apresuradas. La clave estará en mantener la calma, analizar cada paso y manejar con inteligencia cualquier situación conflictiva.

Tauro

La carta del Carruaje anuncia avance y determinación. Tauro tiene la capacidad de construir estabilidad financiera sólida, pero necesita recuperar constancia y disciplina. Es tiempo de avanzar sin miedo y mantener firme el rumbo, incluso cuando surjan dudas. La perseverancia será la herramienta que garantice resultados.

Géminis

El As de Bastos representa fuerza interior, poder y crecimiento. Es momento de alejarse de chismes e intrigas, y dejar de intentar agradar a quienes no valoran tu autenticidad. La energía favorece decisiones firmes y proyectos que te permitan mostrar tu verdadero potencial.

Cáncer

La Estrella ilumina el camino de Cáncer, impulsándolo a brillar con luz propia. Se cierra febrero con buena administración y compras importantes. No obstante, el entorno puede estar cargado de envidias; la discreción y la protección energética serán fundamentales para mantener la armonía.

Leo

La carta del Sol potencia la energía natural de Leo. Es un periodo ideal para destacar, desarrollarse y tomar protagonismo. Realizar actividades al aire libre ayudará a liberar tensiones y limpiar energías negativas acumuladas.

Virgo

El Loco marca una etapa de madurez acompañada de decisiones relevantes. Virgo debe pensar más en sí mismo y cubrir sus propias necesidades. Es válido darse gustos y disfrutar lo que se ha trabajado, incluso realizar compras importantes si así lo desea. Se trata de reconocer el propio esfuerzo.

Libra

El As de Oros anuncia triunfo, estabilidad y llegada de dinero. Todo lo relacionado con contratos, nuevos proyectos, pagos de deudas o cambios laborales se ve favorecido. Es una semana clave para tomar decisiones financieras importantes y consolidar planes a largo plazo.

Escorpión

La carta del Mundo habla de expansión y crecimiento profesional. Se abren oportunidades laborales, pero será indispensable revisar con atención trámites y documentos. Evitar conflictos ajenos y no involucrarse en chismes será esencial para no desgastar energía innecesariamente.

Sagitario

La Rueda de la Fortuna indica que es momento de estar en la cima. El 26 de febrero se perfila como el día más favorable. La semana será intensa, con cierre de mes y múltiples responsabilidades. Administrar el tiempo y controlar el estrés permitirá aprovechar esta etapa de movimiento y avance.

Acuario

El Emperador otorga fuerza, liderazgo y determinación. Es momento de dejar de insistir donde no hay valoración y tomar decisiones firmes. Este periodo marca consolidación en amor, trabajo y economía, siempre que se actúe con seguridad y autoridad personal.

Piscis

El Mago señala poder de manifestación. Todo lo que Piscis visualice con claridad puede materializarse. Inicia una nueva etapa económica y laboral positiva. Conviene evitar conflictos innecesarios o deseos de revancha. El 28 de febrero será un día especialmente favorable, con posibilidad de recibir dinero extra.

