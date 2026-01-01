HBO Max: Conoce todos los estrenos en enero de 2026

HBO Max renovó el catálogo de su plataforma para este 2026. La plataforma busca integrar todo tipo de historias para convertirse en la aplicación de streaming preferida de los amantes del cine y la televisión. Por ello, en esta nota te enlistamos todos los estrenos del primer mes del año, para que no te pierdas ninguna de las creaciones de esta casa productora.

A continuación la lista completa de estrenos

Todos los estrenos de HBO Max en enero de 2026

Series

9 de enero: The Pitt (Temporada 2)

12 de enero: Industry (Temporada 4) y Primal (Temporada 3)

23 de enero: Mel Brooks: The 99 Year Old Man! (Docuserie)

Películas

8 de enero: How to Have Sex (Película)

16 de enero: Alien: Romulus (Película)

El caballero de los Siete Reinos (Spin-off de Game of Thrones)

24 de enero: Real Time with Bill Maher (Temporada nueva) y Canina (Película)

27 de enero: 33 Photos From The Ghetto (Documental)

