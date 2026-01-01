En este primer día de enero, Netflix tiene tres lanzamientos para sus suscriptores, quienes podrán disfrutar del mejor para su tiempo de ocio desde la comodidad de su casa.

En Fuga. ESPECIAL/NETFLIX.

En Fuga

Es una serie de misterio, drama y thriller que a partir de hoy está disponible en Netflix. Es una adaptación llena de giros de la exitosa novela de Harlan Coben sobre un padre que busca a su hija fugitiva. Con las actuaciones de James Nesbitt y Ruth Jones.

Amor de oficina

Es una serie mexicana de comedia y romance que desde hoy se puede ver en Netflix. Una dedicada empleada y el atractivo hijo del jefe compiten por el puesto de CEO de una gran empresa de ropa interior, pero el romance amenaza con sabotear sus planes. De Fernando Sariñana y Carolina Rivera. Con la participación d Ana González Bello, Diego Klein y Martha Reyes Arias.

Mi novio coreano. ESPECIAL/NETFLIX.

Mi novio coreano

Este reality show brasileño se estrena hoy en Netflix. Inspirado en un drama coreano, cinco brasileñas ―todas en etapas diferentes de la vida y el amor― viajan a Corea del Sur para conocer a los chicos que les gustan.

XM