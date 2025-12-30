Netflix lanza el trailer oficial de la cuarta temporada de la serie "Bridgerton"

Netflix y Shondaland revelaron el tráiler oficial de la temporada cuatro de Bridgerton de Netflix, junto con el arte principal y nuevas imágenes.

Arte principal de Bridgerton: Temporada 4. ESPECIAL/NETFLIX.

Este lanzamiento va de la mano con el comercial de Bridgerton para la NFL que se transmitió por Netflix durante el partido de Navidad.

Además Netflix te invita al baile de máscaras, en celebración de la première mundial de Bridgerton temporada cuatro, la cuál se transmitirá en vivo este 14 de enero, desde París, Francia.

Bridgerton: Temporada 4. ESPECIAL/NETFLIX.

No te pierdas la oportunidad de ver en vivo la alfombra roja, entrevistas exclusivas con el elenco y el primer episodio de la temporada. Regístrate en Tudum para ser parte de este gran evento.

Bridgerton cautivó a espectadores de todo el mundo cuando Netflix y Shondaland estrenaron la icónica serie en 2020. La cuarta temporada de Bridgerton consta de ocho episodios y se centra en el bohemio segundo hijo de la familia Bridgerton, Benedict interpretado por el actor Luke Thompson, y se lanzará en dos partes, la primera el 29 de enero y la segunda parte el 26 de febrero de 2026.

XM