INAH responde a presunta "agresión" de Bad Bunny en visita al Museo de Antropología

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un posicionamiento oficial luego de que la reciente visita de Bad Bunny al Museo Nacional de Antropología (MNA) generara una amplia discusión en redes sociales.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, el cantante puertorriqueño acudió al recinto el miércoles 17 de diciembre y permaneció durante todo el recorrido acompañado por personal de seguridad del propio museo. La aclaración surgió tras la difusión de una imagen en línea que despertó dudas sobre el cumplimiento de las normas internas del lugar.

La fotografía que detonó la polémica muestra al intérprete de “NUEVAYoL” con la mano extendida hacia una estela que no se encontraba dentro de una vitrina. Esta escena provocó cuestionamientos por parte de usuarios que señalaron un posible incumplimiento de los protocolos de conservación.

Ante ello, el INAH explicó que el personal del museo intervino de forma inmediata para indicarle al artista que las piezas arqueológicas no deben tocarse. Según el organismo, Bad Bunny atendió la instrucción de manera inmediata y retiró la mano al momento.

La institución reiteró que el contacto físico con objetos arqueológicos está estrictamente prohibido, ya que se trata de bienes que forman parte del patrimonio cultural del país y requieren medidas de conservación permanentes.

El origen del debate en redes

La controversia se intensificó después de que el propio Bad Bunny compartiera en sus historias de Instagram imágenes y videos de su visita al Museo Nacional de Antropología. En ese material se podían apreciar piezas icónicas, como el Calendario Azteca y otros objetos de alto valor histórico.

Entre las publicaciones destacó una fotografía tomada cerca de una estela sin protección visible, lo que provocó reacciones inmediatas. Algunos usuarios sugirieron que podría tratarse de una réplica, mientras que otros cuestionaron un posible trato preferencial hacia el artista, tanto por el acercamiento a la pieza como por la difusión del momento en redes sociales.

El intercambio de opiniones se dividió entre quienes defendieron al cantante, señalando que acató la indicación del personal del museo, y quienes pusieron en duda los protocolos de supervisión del recinto.

Para una parte del público, el episodio protagonizado por Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, reavivó la discusión sobre la percepción de privilegios asociados a la fama frente a las reglas que aplican para cualquier visitante del museo.

