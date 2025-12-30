Las actrices Sydney Sweeney y Amanda Seyfried darán lecciones sobre cómo cuidarse de los lobos disfrazados de ovejas en The housemaid (La empleada), la nueva película de Paul Feig.

La película presenta a Millie (Sweeney), una joven exconvicta que busca recomenzar su vida y le llega la oportunidad de oro: un empleo como ayudante en la casa de Andrew (Brandon Sklenar) y Nina Winchester (Seyfried), un matrimonio en apariencia perfecto, hasta que se da cuenta de que su jefa no está bien de la cabeza.

Millie comienza a enamorarse de su jefe y ambos inician una relación sin Nina y su hija. Pronto, la protagonista se dará cuenta de que cometió un terrible error al juntarse con este hombre.

" Mucha gente se presenta como una cosa y luego descubre que hay algo más ; es una historia muy oportuna para no juzgar un libro solo por su portada", dice Feig.

Red de apoyo

La película, que llegará a México el próximo 1 de enero y que ya está disponible en algunos cines nacionales desde el 29 de diciembre, retrata cómo es pasar de la felicidad a la euforia, de la desesperación a la resignación, abordando temáticas crudas con humor negro y siendo la violencia contra las mujeres la temática principal.

Para lograrlo, Paul tuvo que utilizar lo aprendido en su trayectoria como director de proyectos de comedia como The office o Spy para incluir chistes que aligeraran ciertas escenas sin llegar a rayar en lo caricaturesco o la insensibilidad.

"Espero que el público se fije en las cosas oscuras, como el abuso, pero que al mismo tiempo se divierta por el desenlace de la película y por lo satisfactorio que es el castigo para las personas malas", destaca.

Paul y el equipo de producción colaboraron con Victims United, con el fin de brindar apoyo constante a víctimas de abuso.

"Sé que es fácil decirlo, pero sal de esa relación y busca ayuda. Hay muchos grupos que están ahí para ti", reitera el director.

Puedes ver el tráiler aquí:

