Netflix: La película de Harrison Ford que está basada en un gran libro

Si todavía te sobran un par de horas en estas vacaciones de finales y principios de año, quizá te interese tomar en cuenta una recomendación de Netflix antes de reactivar las labores en este 2026. La película está respaldada por grandes nombres. Una historia basada en un libro del legendario escritor Jack London y que tiene como protagonista a Harrison Ford; se trata de El llamado salvaje.

El libro de London, publicado en 1903, narra uno de los escenarios por el que es más conocido el escritor: la relación entre humanos y animales en espacios naturales extremos. Más de cien años después, la película busca recuperar ese vigor de la supervivencia en un tono humano y conmovedor.

¿De qué trata “El llamado Salvaje”?

En la película seguiremos a Buck, un perro doméstico que es arrancado de su hogar y llevado hasta Alaska. Ahí se encontrará con un viajero solitario y el encuentro entre ambos cambiará sus vidas, aunque no la experiencia del entorno hostil.

Además de Ford, el reparto incluye a actores y actrices de la talla de Dan Stevens, Omar Sy, Cara Gee, Bradley Whitford, Karen Gillan y Jean Louisa Kelly.

El filme dura 1 hora y 40 minutos y tiene clasificación para verse en familia. Además, es una mezcla de acción, aventura y drama, y que se sale de la convención reciente de historias.

Por otro lado, es uno de los clásicos de la literatura y una de las historias centrales para apreciar la relación del humano con el mundo que lo rodea.

Tráiler de “El llamado Salvaje”

Te puede interesar: Caen tres en el "Torito" y celebran Año Nuevo con uvas y chilaquiles

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB