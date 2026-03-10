La espera llega a su final, y este martes 10 de marzo se estrena la segunda temporada de la serie de aventura, acción y fantasía One Piece.

La épica historia de aventura de piratas en altamar, regresa con adversarios más temibles y las cruzadas más peligrosas de su historia.

One Piece: Temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

Luffy y los piratas Sombrero de Paja zarpan hacia la Gran Ruta, un legendario pasaje marítimo donde la amenaza y el asombro se cruzan a cada instante. A medida que van surcando las olas de un reino impredecible en busca del mejor tesoro del mundo, descubrirán islas extrañas y se toparán con los enemigos más majestuosos.

La adaptación de acción en vivo de One Piece para Netflix está basada en el manga más taquillero de la historia de Japón, escrito por Eiichirō Oda, que cuenta con más de cien volúmenes publicados y 500 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Esta épica aventura en altamar narra la historia de Monkey D. Luffy y su búsqueda de un tesoro legendario, el One Piece, que puede ayudarlo a convertirse en el rey de los piratas. La popular franquicia ha cosechado una extensa base de fans de distintas edades y de diferentes países. Tras su estreno en 2023, la serie con actores de carne y hueso producida por Netflix se convirtió en un fenómeno global, al mantenerse ocho semanas en el Top 10 global de la plataforma, donde ocupó el primer puesto en más de 75 países, y pasó a la historia como la primera serie de Netflix de habla inglesa en debutar en lo más alto del ranking en Japón.

One Piece regresa con la esperadísima temporada dos en 2026, y ya se anunció que habrá una tercera temporada. La serie se ha creado en asociación con Shūeisha y cuenta con la producción de Tomorrow Studios (un socio de ITV Studios).

Disfruta de esta nueva trama protagonizada por Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero, Taz Skylar y Charithra Chandran, además de las actuaciones de Anton David Jeftha, Brendan Sean Murray, Callum Kerr, Camrus Johnson, Clive Russell, Daniel Lasker, entre otros.

XM