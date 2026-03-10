Cinemex se luce este jueves 12 de marzo con dos estrenos

Este jueves 12 de marzo renueva la cartelera de Cinemex con propuestas que prometen atrapar a los espectadores desde perspectivas muy distintas.

Las salas de cine se preparan para recibir historias cargadas de emociones intensas, donde los personajes se enfrentan a su pasado, a sus errores y a situaciones límite que pondrán a prueba su fortaleza.

Con relatos que combinan drama profundo y tensión constante, los estrenos del 12 de marzo ofrecen experiencias que van desde la búsqueda de segundas oportunidades hasta la lucha por sobrevivir en entornos hostiles.

Estas producciones se perfilan como dos de las apuestas más interesantes de la semana para quienes buscan algo más que entretenimiento convencional.

No Te Olvidaré

La historia sigue a Kenna, una mujer que regresa a su lugar de origen después de haber pasado tiempo en prisión. Su mayor deseo es acercarse a la hija que nunca tuvo la oportunidad de conocer, pero el camino hacia esa reconciliación está lleno de obstáculos.

Entre recuerdos dolorosos y decisiones difíciles, ambos deberán enfrentarse a los prejuicios y al pasado para descubrir si aún es posible reconstruir lo que se perdió.

El Guardián: Último Refugio

En contraste con el tono íntimo del primer estreno, esta película transporta al público a un escenario aislado en una isla remota. Allí vive un hombre que ha elegido apartarse del mundo, manteniendo una vida solitaria lejos de todo.

Su rutina cambia abruptamente cuando logra salvar a una niña atrapada en medio de una violenta tormenta. A partir de ese momento, ambos quedan envueltos en una situación peligrosa que los obliga a permanecer juntos y a enfrentarse a múltiples amenazas.

