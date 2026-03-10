El cantante surcoreano Lee Heeseung, integrante del grupo de K-pop ENHYPEN, anunció su salida de la banda para emprender una carrera como solista, según informó este martes 10 de marzo su agencia Belift Lab.

La decisión fue comunicada mediante un mensaje oficial difundido en redes sociales y plataformas para fans, donde la compañía explicó que la determinación se tomó tras conversaciones con los integrantes del grupo sobre sus planes futuros y la dirección artística del proyecto.

“Tras profundas discusiones con los miembros sobre el futuro que imaginan y la dirección del equipo, quedó claro que Heeseung tiene una visión musical propia y hemos decidido respetarla ”, señaló la agencia en su comunicado.



ENHYPEN continuará como sexteto

Tras la salida de Heeseung, ENHYPEN seguirá sus actividades con seis integrantes: Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki. Además del comunicado por su agencia, el propio Heeseung se dirigió a los fans mediante una carta manuscrita publicada en la plataforma Weverse, en la que agradeció el apoyo recibido durante los años que formó parte del grupo y aseguró que seguirá respaldando a sus compañeros en el futuro.

“Los seis años que pasé con el grupo estuvieron llenos de momentos preciosos que nunca olvidaré”, expresó el artista en su emotivo mensaje para ENGENE.

— Traducción de la carta de #HEESEUNG...



��: Antes que nada, estoy seguro de que muchos ENGENEs se sorprendieron con la noticia, y probablemente muchos sientan curiosidad por éste repentino anuncio.

Por eso quería compartir este mensaje directamente con ustedes, ENGENEs [+] pic.twitter.com/gieW43xhRS— vic ⁷ ; ENHYPEN IS SEVEN (@jakewon_stars) March 10, 2026

¿Qué pasará con Heeseung tras salir de ENHYPEN?

ENHYPEN debutó en noviembre de 2020 y se consolidó como uno de los grupos más populares del K-pop de cuarta generación. A lo largo de su trayectoria, el grupo ha ganado notoriedad internacional con canciones como “Drunk-Dazed”, “Bite Me” y “XO (Only If You Say Yes)”.

Con esta decisión, Heeseung inicia una nueva etapa; aunque dejará de formar parte de la alineación del grupo, el artista continuará bajo contrato con Belift Lab y preparará su debut como solista, incluyendo el lanzamiento de un álbum propio en un futuro cercano.

