En la actualidad, las plataformas de streaming como Netflix, HBO Max y Prime Video se han convertido en una de las formas de entretenimiento más utilizadas y populares, gracias a su amplio catálogo de contenidos , así como su facilidad de conectar con la audiencia y ofrecer diversión en cualquier lugar en el que te encuentres.

Sin embargo, pese a todas las series, películas y documentales que pueden ofrecer, año con año estos servicios suelen aumentar sus costos de operación, los cuales pueden impactar fuertemente en tus finanzas si no te mantienes informado sobre los precios de suscripción actuales.

Así que, si estás pensando en contratar un plan, renovar el que ya tienes o simplemente conocer el costo de los servicios que consumes, a continuación te compartimos el precio de cada plan en 2026.

Netflix

En Netflix, el Plan Premium sin anuncios tiene un costo mensual de $329; ofrece contenido en resolución 4K (Ultra HD) + HDR, audio espacial y compatibilidad con TV, computadora, celular y tablet. Además, permite la reproducción hasta en 4 dispositivos al mismo tiempo.

Por otra parte, el Plan Estándar, que tampoco incluye anuncios, tiene un precio mensual de $249; ofrece resolución 1080p (Full HD) y la posibilidad de reproducir en 2 dispositivos diferentes al mismo tiempo, mientras que el Plan Estándar con anuncios tiene un costo de $119 pesos al mes.

Prime Video

En Prime Video, el plan familiar sin anuncios cuesta $149 mensuales ; esta opción es para quienes prefieren ver su contenido favorito sin interrupciones. Mientras que el plan básico con anuncios cuesta $99 y la suscripción anual $899.

HBO Max

Finalmente, HBO Max cuenta con 2 planes sin anuncios: el primero es el Platino, c uyo costo mensual es de $299 y ofrece resolución 4K Ultra HD, audio Dolby Atmos, 100 descargas para disfrutar offline y la posibilidad de ver el contenido hasta en 4 dispositivos a la vez.

Por otro lado, el Plan Estándar tiene un costo de $239 al mes y ofrece resolución Full HD, 30 descargas offline y 2 dispositivos conectados para el consumo al mismo tiempo.

Sin embargo, el portal oficial de HBO Max indica que el contenido en vivo en los planes Estándar y Platino sí puede contener publicidad. Por su parte, el Plan Básico con anuncios tiene un costo de $149 pesos al mes.

¿Cómo convertir una TV normal en una Smart TV para ver streaming?

Pese a que la tecnología avanza a pasos agigantados, en los hogares mexicanos aún existen aparatos que, por su antigüedad, no cuentan con las funciones de una Smart TV. Esto les dificulta acceder a los servicios de streaming.

Por fortuna, hay televisiones que al conectarse con un cable HDMI o por medio de un dispositivo inteligente, se transforman en un aparato completamente moderno:

Roku: Viene en diferentes versiones como el Streaming Stick HD y 4K, o Roku Premier.

Amazon Fire TV Stick: Además de las aplicaciones de streaming, permite integrar al dispositivo Alexa.

Las plataformas de streaming son una fuente primordial de entretenimiento para las nuevas generaciones, pero es importante mantener una relación sana con estos servicios para no pasar demasiado tiempo frente al televisor o afectar las finanzas personales.

