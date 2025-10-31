En el último día del mes de octubre, Netflix lanza tres producciones más, las cuales están listas para verse desde hoy y durante el fin de semana. Disfruta del mejor contenido para ti desde el confort de tu casa.

Rythm + Flow: Francia, temporada 4. ESPECIAL/NETFLIX.

Rythm + Flow: Francia, temporada 4

El famoso reality show musical edición Francia estrena su cuarta temporada en Netflix. Disfruta de una competencia musical iluminada por un jurado de estrellas del hip hop, raperos franceses crean nuevas rimas y libran batallas de improvisación para ganar 100 mil euros. Con Aya Nakamura, SDM y SCH.

Mala Influencer. ESPECIAL/NETFLIX.

Mala Influencer

Es una serie de Sudáfrica de drama que ya está disponible en Netflix. Para salir adelante con su hijo, BK, una estafadora de poca monta, se ve obligada a aliarse con Pinky, una aspirante a influencer de la moda, para vender bolsos de lujo falsos por Internet. No obstante, su plan llama la atención de Bra Alex, un peligroso criminal de una red de falsificadores, y de Themba, un atractivo oficial de policía. Esta extraña dupla atrapada entre delincuentes y las autoridades deberá ingeniárselas para burlar a sus adversarios y salirse con la suya sin caer en prisión. Con Mandisa Nduna, Cindy Mahlangu, Tina Jaxa, Jo Anne Rayneke, Nat Ramabulana, Thembinkosi Mtembu.

Respira: Temporada 2

Es una serie española de drama que hoy lanza su segunda temporada en Netflix. El Hospital Joaquín Sorolla ahora es una institución de gestión privada, lo que desafía los valores y principios del personal médico. Tras haber logrado su cometido, Patricia continúa luchando contra el cáncer, mientras su lazo con Néstor se vuelve cada vez más cercano. Jésica intenta recuperar la confianza en sí misma y, al mismo tiempo, se debate entre Lluís y Biel. Pilar, quien sigue lidiando con las adicciones de su hijo, podría convertirse en una aliada inesperada de Quique cuando la nueva gerencia del hospital lo empuja a tomar una decisión cuestionable. Además, la llegada de una reconocida oncóloga, Sophie, amenaza con alterar por completo el lugar. Con Najwa Nimri, Aitana Sanchez-Gijon, Blanca Suárez, Manu Ríos, Borja Luna, Alfonso Bassave, Xóan Fórneas, Rachel Lascar.

