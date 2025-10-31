Shakira regresa a México para un show íntimo de Televisa

Una loba no abandona a su manada, y la cantante Shakira tampoco. La intérprete colombiana, que el mes pasado se despidió de México, regresó para cantarle por última vez, pero esta vez para un público famoso y selecto.

Segura de sí, apareció con "La fuerte", de blanco y con lentes oscuros, acompañada por 10 bailarines y cinco músicos, tal como en sus recientes shows por el país.

"De las caídas nadie se salva, lo cierto es que cuando nos caemos, las mujeres nos levantamos cada más más fuertes", expresó para dar confianza a su famoso público, algo que todos le celebran.

Tras haber roto récord de 12 conciertos en el Estadio GNP y haber visitado varias ciudades del país con Las mujeres ya no lloran world tour, hizo bailar y cantar de a unas 300 personas en el "up front" de Televisa con "Don't bother".

Convertida en la líder de su manada, con garras y colmillos bien afilados, despejó cualquier duda frente a sus asistentes: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

El escenario, su territorio

Para esta ocasión, la loba preparó un show especial de una hora en la que recopiló lo mejor de 30 años de carrera : "Estoy aquí", "La tortura", "La bicicleta" y "Suerte", entre otras.

Shakira hizo que los famosos como Fernando Colunga, Paul Stanley, Abelito y Aldo de Nigris dejaran el estrellato por un rato y se convirtieran en fans, perdieran la compostura y se unieran a los pasos de uno de sus éxitos, "Hips don’t lie".

Con 80 millones de discos vendidos, cuatro premios Grammy y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Shakira no escatima en vestuario ni en movimientos de cadera.

Creó un espacio más íntimo, pero igual de efusivo, en el show realizado en las instalaciones de Televisa San Ángel, con el que correspondió a TelevisaUnivision por el apoyo brindado a su carrera, así como a sus ejecutivos, entre ellos Emilio Azcárraga Jean. También agradeció al país "que tanto quiero, lleno de gente tan linda, tan trabajadora y excepcional".

El aullido más íntimo

La cantante también dejó ver su lado vulnerable y cantó "Wolf children" , con sus hijos en las pantallas a un costado de ella, conmoviendo a Aarón Mercury, Faisy, Ariadne Díaz, Gabriel Soto, Eduardo Santamarina, Arath de la Torre y, particularmente, a Claudia Martín, quien lució su avanzado embarazo.

Enseguida cambió de ritmo y volvió con "Copa vacía", "Chantaje" y el tono se elevó con "Soltera", que celebraron Galilea Montijo y Tania Rincón, emulando sus pasos.

"La loba" ha cumplido. Se despidió luego de 42 minutos que a Angelique Boyer y a Ariadne Díaz y a decenas les parecieron pocos, y la hicieron volver con “la canción que todos me piden"… Arrancó con "Antología" ante gritos de ejecutivos, actores, conductores y anunciantes.

La noche terminó. "La loba" vuelve a su guarida muy bien custodiada, no sin antes compartir el decálogo de su especie que, claramente, fue aprobado por todas al escuchar "BZRP Music Sessions #53".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL