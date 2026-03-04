Durante marzo Netflix tiene nueva programación y entre sus nuevos contenidos hay series, películas, documentales, programas en vivo e infantiles. Conoce cuáles son los cinco estrenos más esperados por los suscriptores de Netflix en este mes.

Es una serie que estará dividida en dos partes, la primera se estrena este 4 de marzo en Netflix. Después de un intento de asesinato, el doctor Andrés Ferrara, jefe de medicina interna, pierde 12 años de recuerdos. El brillante doctor deberá reconstruir su pasado y recuperar todo lo que amó y ahora parece perdido. La segunda parte se estrenará el 27 de marzo.

Es una mini serie de comedia y drama que estará disponible a partir de 5 de marzo en Netflix. Una apasionada profesora, pero imprudente, se obsesiona con un apuesto colega nuevo y lanza al vacío su ya de por sí complicados matrimonio y carrera. Basada en la aclamada novela de Julia May Jonas. Con Rachel Weisz, Leo Woodall, John Slattery, Ellen Robertson y Jessica Henwick.

La segunda temporada de la serie de aventura, acción y fantasía se podrá ver hasta el 10 de marzo en Netflix. A lo largo de ocho episodios la épica de aventura de piratas en altamar, sigue a Luffy y los Sombrero de Paja en su viaje hacia la Gran Ruta, donde explorarán tierras maravillosas y nuevos peligros en busca de un legendario tesoro.

Es una película de drama que Netflix lanzará 20 de marzo. Cuando su hijo se ve envuelto en una conspiración nazi, Tommy Shelby debe regresar de su autoexilio a Birmingham para salvar a su familia y su país.

Es una serie documental que a partir del 26 de marzo se verá en Netflix. La historia sigue a la primera directora de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Feminicidio, una división creada para erradicar la violencia contra las mujeres.

