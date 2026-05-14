El regional mexicano urbano entra a una nueva etapa. Junior H anunció su primera gira por estadios en México tras agotar conciertos en Estados Unidos y acumular miles de millones de reproducciones, consolidándose como uno de los artistas más influyentes del género actualmente.

El cantante sonorense Junior H, cuyo nombre real es Antonio Herrera Pérez, confirmó oficialmente el arranque del “Tour Estadios México 2027”, una serie de conciertos que lo convertirán en el primer exponente del regional mexicano urbano en realizar una gira de estadios en el país.

La gira comenzará el próximo 8 de enero de 2027 en la Ciudad de México y recorrerá algunas de las plazas más importantes del territorio nacional, marcando un momento clave para la evolución de los llamados corridos tumbados y la fusión entre música regional y sonidos urbanos.

Junior H lleva los corridos tumbados a una nueva dimensión

El anuncio representa un paso histórico para el movimiento encabezado por artistas como Peso Pluma, Tito Double P y el propio Junior H, quienes en los últimos años han transformado el alcance internacional del regional mexicano.

La apuesta por estadios llega respaldada por cifras contundentes. De acuerdo con la información difundida, Junior H registra más de 3 billones 200 millones de reproducciones en los últimos tres meses, además de superar el millón de asistentes durante sus giras anteriores.

A esto se suma el reciente éxito de su tour por Estados Unidos, donde logró agotar 27 conciertos consecutivos, demostrando el crecimiento masivo de su audiencia tanto en México como en el extranjero.

El artista también ganó proyección internacional tras su participación en Coachella 2025, donde compartió escenario con Peso Pluma y Tito Double P frente a miles de asistentes. Aquella presentación llamó la atención por combinar instrumentos tradicionales de banda con arreglos urbanos, llevando el sonido del regional mexicano a nuevos públicos.

INSTAGRAM/juniorh

Estas son las ciudades confirmadas para el Tour Estadios México 2027

La gira recorrerá varias de las principales ciudades mexicanas durante enero y febrero de 2027. La estrategia apunta a recintos de gran capacidad, algo inédito para este movimiento musical.

Fechas confirmadas:

Ciudad de México — 8 de enero

Morelia — 10 de enero

Querétaro — 15 de enero

Puebla — 16 de enero

Saltillo — 22 de enero

Torreón — 23 de enero

Guadalajara — 30 de enero

Tijuana — 5 de febrero

Mexicali — 6 de febrero

Los Mochis — 11 de febrero

Monterrey — 13 de febrero

La venta general de boletos iniciará el próximo martes 26 de mayo a las 11:00 horas a través de FunTicket.mx y en taquillas físicas autorizadas.

El anuncio ya generó expectativa entre seguidores del cantante, especialmente después del impacto que han tenido álbumes y proyectos como Sad Boys, una etapa artística en la que Junior H ha buscado explorar letras más personales y emocionales.

Además del anuncio de la gira, Junior H también llamó la atención esta semana por su participación en la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El cantante acudió junto a Majo Aguilar para presentar la segunda edición de México Canta, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura, el Consejo Mexicano de la Música y Canal 22.

El proyecto busca utilizar la música como herramienta para promover la paz y prevenir adicciones entre jóvenes de México y Estados Unidos, apostando por nuevas narrativas alejadas de la violencia.

Durante la presentación, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que el programa pretende conectar con las juventudes sin recurrir a prohibiciones.

“La cultura y la música transforman vidas”, expresó la funcionaria al destacar el impacto social del regional mexicano entre nuevas generaciones. Por su parte, Majo Aguilar habló sobre la importancia de preservar la esencia de la música mexicana mientras se adapta a nuevos tiempos y públicos.

“México necesita nuevas voces”: el mensaje de Junior H a los jóvenes

Uno de los momentos más comentados de la conferencia ocurrió cuando Junior H reflexionó sobre su evolución artística y personal desde que inició su carrera a los 15 años.

El cantante reconoció que, en sus primeros años, sus letras no siempre transmitían mensajes positivos. Sin embargo, aseguró que hoy comprende mejor la influencia que tiene sobre millones de jóvenes.

El intérprete destacó que el regional mexicano tiene la capacidad de representar a México internacionalmente y llamó a nuevas generaciones a participar en proyectos musicales y culturales.

“México necesita nuevas voces”, expresó el artista durante su intervención.

La combinación entre éxito comercial, impacto cultural y presencia internacional coloca actualmente a Junior H como una de las figuras más importantes del regional mexicano urbano, un género que continúa creciendo dentro y fuera del país.

Con el “Tour Estadios México 2027”, el cantante no solo busca romper récords de asistencia, sino también consolidar el lugar de los corridos tumbados en los escenarios más grandes de México.

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