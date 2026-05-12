El esperado regreso de La Oreja de Van Gogh terminó envuelto en polémica. Lo que parecía una celebración histórica para miles de fans en Barakaldo ahora se transformó en preocupación por el estado emocional de Amaia Montero, quien habría quedado devastada tras las críticas recibidas en redes sociales.

El regreso de La Oreja de Van Gogh reunió a miles de personas

La agrupación española volvió a los escenarios este fin de semana con dos presentaciones realizadas en Barakaldo, donde, de acuerdo con distintos reportes, lograron reunir a cerca de 15 mil personas.

Los conciertos marcaron uno de los momentos más esperados por seguidores de la banda, especialmente por el impacto mediático que generó el regreso de Amaia Montero después de un largo periodo alejada de los escenarios.

Además de interpretar algunos de sus temas más conocidos, la agrupación aprovechó el evento para anunciar las primeras fechas de su nueva gira, despertando entusiasmo entre sus seguidores en España y otros países.

Sin embargo, la emoción inicial rápidamente quedó opacada por la reacción que comenzó a surgir en redes sociales tras las presentaciones.

Las críticas en redes sociales golpearon a Amaia Montero

Aunque los conciertos tuvieron buena respuesta en asistencia, parte de la conversación digital comenzó a centrarse en el desempeño vocal de Amaia Montero. Usuarios en distintas plataformas señalaron supuestos problemas durante la presentación, especialmente relacionados con el audio y algunos momentos vocales de la cantante.

Según explicó Álex Álvarez en declaraciones retomadas por medios españoles, la intérprete estaría atravesando un momento emocional complicado debido a la cantidad de comentarios negativos publicados en internet.

De acuerdo con los reportes, Amaia Montero habría quedado “devastada” por las críticas surgidas tras su regreso.

Problemas técnicos complicaron la presentación

Parte de las reacciones negativas surgieron luego de que durante el show se registraran fallas técnicas relacionadas con el sonido. Después de pasar tanto tiempo fuera de los escenarios, algunos errores de audio complicaron ciertos momentos de la actuación y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La conversación digital escaló tanto que la cantante se convirtió en tendencia en distintas plataformas.

Incluso, según los reportes, la propia Amaia Montero reconoció públicamente durante el concierto que sentía que la presentación no había salido como esperaba.

Ese momento terminó generando todavía más comentarios entre usuarios y seguidores de la banda.

La gira podría estar en riesgo. La situación ha generado preocupación alrededor del futuro de la nueva gira de La Oreja de Van Gogh.

De acuerdo con información difundida en programas de Telecinco, la cantante estaría considerando cancelar parte de los compromisos programados debido al impacto emocional provocado por las críticas. Hasta ahora no existe confirmación oficial sobre posibles cancelaciones, pero fuentes cercanas a la artista aseguran que el entorno digital negativo ha afectado seriamente su confianza personal.

Además, los reportes indican que Amaia Montero ha estado revisando constantemente redes sociales y monitoreando prácticamente todos los comentarios relacionados con su regreso. Esa exposición continua habría provocado un fuerte desgaste emocional.

La expectativa alrededor del regreso de Amaia Montero era especialmente alta debido a la historia que la cantante mantiene con la banda. Durante años, el nombre de la artista estuvo ligado a algunos de los mayores éxitos de La Oreja de Van Gogh, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del pop español de las últimas décadas.

Por ello, el retorno generó enorme atención mediática y millones de reacciones entre seguidores que esperaban volver a verla sobre un escenario. Sin embargo, la presión también terminó amplificando cada detalle de las presentaciones, especialmente en plataformas digitales donde los comentarios negativos comenzaron a multiplicarse rápidamente.

El caso de Amaia Montero vuelve a abrir el debate sobre el impacto de las redes sociales en la salud emocional de artistas y figuras públicas. En una industria donde cada presentación puede viralizarse en segundos, la presión digital se ha convertido en un factor cada vez más difícil de manejar para muchos músicos.

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BB