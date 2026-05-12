Este martes 12 de mayo, Disney+ tiene dos nuevos contenidos en su programación, los cuales ya se pueden ver en la plataforma de streaming. Revisa en este espacio de qué trata cada lanzamiento y elige el mejor para tu entretenimiento audiovisual desde la comodidad de tu espacio preferido en casa.

The Punisher: La última muerte

Es un especial de Marvel Television que ya está disponible en Disney+. El especial para mayores de 18 años es protagonizado por Jon Bernthal, quien da vida al justiciero Frank Castle, quien busca un sentido más allá de la venganza cuando una fuerza inesperada lo empuja a pelear nuevamente.

Tucci en Italia: Temporada 2

La docuserie de National Geographic ya se puede ver en Disney+. Los mayores de 12 años disfrutarán de un recorrido profundo y personal, en el que el actor Stanley Tucci visita nuevas regiones, incluyendo Las Marcas, un destino poco conocido, que nunca había presentado antes. Ubicada en el centro de Italia, sobre la costa del Adriático, sus ricos sabores han permanecido en gran medida fuera del radar del turismo internacional. En Campania y su famosa capital, Nápoles, celebra una variedad de uva que había sido olvidada, mientras que en Véneto se adentra en el apasionado debate sobre el origen del tiramisú. Stanley también explora dos islas muy diferentes: Cerdeña, donde investiga la relación entre la comida y la longevidad, y Sicilia, donde la historia multicultural ha dejado una huella exquisita en su gastronomía.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM