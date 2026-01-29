Cinemex tendrá sesiones de ciclismo inmersivo en esta sala del país

El concepto tradicional de una sala de cine dará un giro inesperado en el país pus Cinemex anunció una experiencia inédita que fusiona el entretenimiento cinematográfico con el ejercicio físico, al convertir una de sus salas en un espacio dedicado al ciclismo inmersivo, en colaboración con la marca de indoor cycling Síclo.

¿Dónde serán las sesiones de ciclismo inmersivo de Cinemex?

La iniciativa se llevará a cabo del 6 al 15 de febrero en una sala Platino de Cinemex Artz Pedregal, en la Ciudad de México ( CDMX) donde la pantalla gigante y el sistema de audio de alta tecnología serán parte central de sesiones de entrenamiento que prometen una experiencia sensorial distinta a la habitual.

Durante diez días, el recinto cinematográfico funcionará como escenario para clases de ciclismo que combinan imagen, sonido y ejercicio de alto impacto.

CORTESÍA/ Cinemex

Cada jornada contará con una sesión diferente, guiada por instructores reconocidos de Síclo, como Antonia, Vivi, Lankisch, Bala y Chino, quienes liderarán rutinas acompañadas de paisajes naturales proyectados en gran formato, como playas, cenotes y pueblos emblemáticos de México.

Las clases estarán disponibles en horarios matutinos y vespertinos, con el objetivo de ofrecer alternativas flexibles para quienes buscan nuevas formas de ejercitarse.

La colaboración representa una apuesta de ambas marcas por el entretenimiento experiencial y por propuestas que integran bienestar, tecnología y comunidad, desde Cinemex, la empresa destacó que esta alianza amplía las posibilidades de lo que una sala de cine puede ofrecer, mientras que Síclo subrayó la intención de llevar su energía más allá de los estudios tradicionales.

Los horarios, disponibilidad y detalles de las sesiones pueden consultarse en la página oficial y en la aplicación de Cinemex y Síclo.

