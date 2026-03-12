Jueves, 12 de Marzo 2026

Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

Ticketmaster ofrece estos 9 conciertos al 2x1 hoy jueves 12 de marzo de 2026

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos nueve conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Ticketmaster el día de hoy. EL INFORMADOR / ARCHIVO

¡Corre! Ticketmaster ofrece nueve conciertos dentro del Área Metropolitana de Guadalajara al 2x1 hoy jueves 12 de marzo de 2026 A continuación te mostramos el listado de eventos que aplican a dicha promoción en nuestro estado y sus diversos recintos repartidos en los municipios principales.

Para poder aprovechar esta oferta que te permite comprar dos boletos al precio de uno, deberás acceder al portal en línea de Ticketmaster y elegir el concierto al que deseas asistir.

Si el evento es parte de los conciertos que aplican al jueves 2x1 de Ticketmaster, al momento de procesar tu compra encontrarás la leyenda de la promoción. En tu carrito de compra notarás el precio individual ya con el descuento hecho.

Te recomendamos procesar la compra lo más pronto que puedas. El listado de eventos solo está disponible durante el día de hoy o hasta agotar existencias.

Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Ticketmaster

Fecha Artista Recinto
18 de marzo Dread Mar I  Auditorio Telmex
18 de marzo Duncan Dhu Teatro Diana
19 de marzo Soda Infinito Teatro Diana 
20 de marzo Nasa Histories Teatro Estudio Cavaret
21 de marzo Santi & Tugce Teatro Estudio Cavaret
18 de abril Sonora Dinamita Teatro Diana
23 de abril
 		 El Malilla Auditorio Telmex
24 de abril Raphael Auditorio Telmex
29 de mayo Leire Martínez Teatro Galerías

Para realizar la compra, necesitarás tener una sesión abierta dentro del portal digital de Ticketmaster. Para crear una cuenta necesitas un correo electrónico disponible. Para terminar de realizar la compra requieres una tarjeta bancaria de cualquier tipo con los fondos suficientes para tu compra.

