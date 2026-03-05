Bruno Mars anunció una serie de conciertos para 2026 como parte de The Romantic Tour , con México como uno de los países quse encuentra México, donde ya confirmó tres shows en la Ciudad de México.

Durante el mes de diciembre, los días 3, 4, 7 y 8, en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, el cantante deleitará a sus fans mexicanos con su voz y su carisma inconfundible. Además, Bruno recién dio a conocer The Romantic, el nuevo disco del estadounidense que exhibe en algunos temas sus raíces latinas.

Para el acceso a la Preventa Fans, los interesados deben registrarse a partir de ahora y hasta el 9 de marzo en: https://livemu.sc/brunomars

La preventa para fans se realizará el 11 de marzo en los siguientes horarios, según la fecha del concierto:

3 y 4 de diciembre: disponibles a las 12:00 p.m.

disponibles a las 12:00 p.m. 7 y 8 de diciembre: disponibles a las 2:00 p.m.

disponibles a las 2:00 p.m. Venta general: 12 de marzo.

Un disco en solitario luego de 10 años

El autoproclamado "Aura Lord" estrena material discográfico tras una década de 24K Magic, su último álbum en solitario, y cinco años después de An Evening With Silk Sonic, el trabajo a dúo con el estadounidense Anderson Paak, con el que cosechó premios aunque sin alcanzar los niveles de popularidad de éxitos anteriores.

Ahora, con 40 años, Mars vuelve a pararse frente al micrófono para cantar las estrofas de un enamorado, como lo hiciera con "Just the Way You Are" en 2010, solo que un poco más maduro, pero con el mismo espíritu "soul" que le caracteriza.

Bruno repite la fórmula de mantener un pie debajo del piano y otro en la pista de baile durante todo el álbum, en el que canta como lo ha hecho desde que irrumpió en la escena musical; imprimiendo tanta energía en su voz como si fuera la última vez frente a un micrófono.

