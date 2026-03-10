Netflix: Estos son los principales estrenos del fin de semana hasta el 15 de marzo

Como cada fin de semana, Netflix sorprende con una serie de estrenos ideales para pasar una tarde o noche de películas en compañía de las personas que prefieras . Entre encuentros dramáticos, historias inspiradoras y tramas espeluznantes, la compañía se consolida como una de las plataformas de streaming más variadas para el entretenimiento audiovisual.

Con propuestas clásicas y nuevas, Netflix se ha ganado su lugar como uno de los espacios digitales más vistos a nivel mundial, pues constantemente se esfuerza por ofrecer contenido fresco que atraiga a más audiencia.

Te puede interesar: Netflix: Estos son los estrenos de la semana hasta el 15 de marzo

Y qué mejor que disfrutar de una buena película o serie durante el fin de semana, cuando se tiene más tiempo libre. Por ello, para este viernes 13, sábado 14 y domingo 15, Netflix prepara el lanzamiento de diversos contenidos ideales para descansar y disfrutar frente a la pantalla.

Sin importar si prefieres el romance, la comedia, los thrillers o el drama, la plataforma tendrá algo perfecto para darte un descanso y pasar varias horas de entretenimiento.

Estrenos de Netflix para este fin de semana

Esa noche

Disponible: Viernes 13 de marzo

Basada en la novela de Gillian McAllister, la serie sigue a tres hermanas que, tras un accidente y para evitar la cárcel, se ven envueltas en una red de mentiras y secretos que pondrán en riesgo su relación familiar.

27 bodas

Disponible: Viernes 13 de marzo

Comedia romántica que sigue la historia de Jane , una mujer que ha participado como dama de honor en 27 bodas. Su vida da un giro cuando su hermana menor se compromete con su jefe, de quien ella está enamorada, lo que la lleva a cuestionar su papel de siempre poner a los demás primero y a buscar su propio final feliz.

Guasón 2: Folie à Deux

Disponible: Viernes 13 de marzo

La historia continúa con la enigmática vida de Arthur Fleck , quien, tras ser encarcelado por los crímenes que vimos en la primera entrega, lidia con su doble identidad, el interés mediático y una nueva historia de amor.

La decisión más difícil

Disponible: Viernes 13 de marzo

Protagonizada por Cameron Diaz y Abigail Breslin , esta emotiva historia sigue a Anna, una niña de 11 años que es concebida genéticamente con el único objetivo de salvar a su hermana Kate. Tras años de procedimientos médicos, Anna decide demandar a sus padres para obtener la emancipación médica de su propio cuerpo.

Seducción fatal: Temporada 3

Disponible: Viernes 13 de marzo

Nandi es una profesora casada que, tras mantener una relación extramarital con un hombre más joven, se ve envuelta en una situación peligrosa marcada por mentiras, tragedias y hasta asesinatos. La serie mezcla drama, misterio y erotismo.

Dinastía: Los Murdoch

Disponible: Viernes 13 de marzo

Dirigida por Liz Garbus, esta docuserie narra la intensa disputa entre los hijos de Rupert Murdoch por el control del imperio mediático del magnate, principal accionista de medios como Fox News y The Sun.

Como si fuera cierto

Disponible: Sábado 14 de marzo

Un arquitecto viudo se muda a un nuevo departamento , donde descubre que el lugar parece estar ocupado por el espíritu de la anterior inquilina, una doctora meticulosa que no recuerda las circunstancias de su muerte. Mientras intentan entender lo que ocurrió, ambos comienzan a desarrollar una conexión inesperada.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP