HBO Max: Así puedes tener 6 meses gratis del servicio

Los clientes de Telmex pueden acceder a seis meses sin costo de la plataforma de streaming HBO Max al contratar un paquete de internet o servicios Infinitum. La promoción forma parte de una oferta de entretenimiento incluida en algunos planes del proveedor de telecomunicaciones y estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la empresa.

La promoción aplica tanto para nuevos usuarios como para clientes existentes que contraten o mantengan activo un paquete compatible. En estos casos, la compañía ofrece el plan Básico con anuncios de HBO Max durante seis meses sin costo. Una vez concluido ese periodo, el servicio continuará activo y se cobrará automáticamente en el recibo Telmex con una tarifa preferencial, a menos que el usuario decida cancelarlo.

La plataforma reúne contenidos de varias marcas del conglomerado Warner Bros. Discovery, incluyendo series originales, películas, documentales y transmisiones en vivo de eventos deportivos y premiaciones. Entre los títulos más populares disponibles se encuentran The Last of Us, Succession, La casa del dragón, Juego de Tronos, Euphoria, Friends y The Big Bang Theory, además de películas y franquicias como Barbie y la saga de Harry Potter. También incluye programación infantil de Cartoon Network y Discovery Kids, con títulos como Hora de Aventura, Teen Titans Go o Peppa Pig.

Plan básico

En el caso del plan básico con anuncios, los usuarios pueden ver contenido en dos dispositivos al mismo tiempo, con resolución Full HD. Este formato incluye aproximadamente cuatro minutos de publicidad por hora, distribuidos durante las pausas de series y películas. Los anuncios no pueden omitirse, aunque la plataforma muestra un contador para indicar cuánto falta para que termine la pausa publicitaria.

Además del contenido bajo demanda, la plataforma también ofrece transmisiones en vivo de competencias deportivas como la UEFA Champions League y la Premier League, así como ceremonias de premios internacionales como los Premios Oscar, Premios Emmy y Premios Grammy.

¿Cómo activar HBO Max con Telmex?

Una vez contratado el servicio, Telmex envía al cliente un correo o mensaje con las instrucciones para activar su cuenta. El proceso consiste en ingresar a la aplicación o sitio web de HBO Max, seleccionar a Telmex como proveedor e introducir el número Telmex a 10 dígitos junto con el correo electrónico registrado en la compañía.

Después de verificar el acceso con un código enviado al correo, el usuario podrá vincular su cuenta existente o crear una nueva dentro de la plataforma. Una vez completado el registro, el servicio queda listo para comenzar a ver series, películas y eventos en vivo.

Cabe destacar que, si el usuario decide cancelar su servicio de internet Infinitum, la suscripción a HBO Max vinculada a Telmex también se cancelará automáticamente, ya que el cobro del streaming se realiza a través del recibo de la compañía. En ese caso, el usuario tendría que contratar el servicio directamente con la plataforma si desea continuar utilizándolo.

