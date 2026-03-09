One Piece en Netflix: ¿Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 2?

La popular adaptación live action de “One Piece” está lista para regresar a la pantalla. Después del éxito que alcanzó su primera temporada, Netflix anunció que la segunda entrega se estrenará a nivel mundial el 10 de marzo de 2026.

En esta nueva etapa, la historia continuará el viaje de los Sombrero de Paja más allá del East Blue, llevando la aventura hacia el desafiante Grand Line , una región clave dentro del universo creado por Eiichiro Oda. En el desarrollo de la temporada se abordarán arcos narrativos relevantes como Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y la Isla de Drum, que marcarán nuevos retos para los protagonistas.

De acuerdo con información difundida por el sitio oficial Tudum, esta segunda temporada estará conformada por ocho capítulos, cuya duración será mayor en comparación con la entrega anterior, con episodios que van aproximadamente de 54 a 66 minutos.

La serie mantuvo como sede de producción Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde el equipo creativo trabajó en una propuesta visual más ambiciosa para representar elementos clave de la historia, incluyendo gigantes y criaturas prehistóricas. Además, el co-showrunner Joe Tracz explicó en una entrevista con Popverse que esta nueva fase buscará profundizar en los desafíos que enfrentan los personajes mientras intentan cumplir los sueños que prometieron alcanzar al final de la primera temporada.

Como es habitual en los lanzamientos de la plataforma, el estreno se realizará de forma simultánea. En el caso de México y Centroamérica, los episodios estarán habilitados a partir de las 2:00 a.m. (CST) del 10 de marzo. Para otras regiones, el horario se ajusta de la siguiente manera:

Colombia y Perú a las 3:00 a.m.

Argentina y Chile la actualización del catálogo ocurrirá a las 5:00 a.m.

Un dato relevante que destaca el sitio de análisis ComingSoon es la estrategia de lanzamiento híbrida. Por primera vez en la historia de la serie, los dos primeros episodios (titulados "The Beginning and the End" y "Good Whale Hunting") tendrán funciones especiales en más de 200 salas de cine seleccionadas en Estados Unidos, Canadá y Japón, coincidiendo con la liberación digital .

Esta decisión subraya la confianza de la productora en la calidad cinematográfica de la dirección de arte y los efectos visuales.

La estructura de esta temporada introduce a 33 nuevos miembros al elenco. Entre las incorporaciones más celebradas por la crítica especializada de GamesRadar se encuentran Joe Manganiello en el papel del antagonista Mr. 0 (Sir Crocodile) y Lera Abova como Miss All Sunday. No obstante, el mayor desafío técnico y narrativo reside en la presentación de Tony Tony Chopper, el médico de la tripulación.

Según información de What's on Netflix, el personaje será interpretado mediante una combinación de efectos prácticos y tecnología digital, con la voz de la actriz Mikaela Hoover.

De acuerdo con las notas de producción de Tomorrow Studios, la fidelidad al material original sigue siendo la prioridad bajo la supervisión constante de Eiichiro Oda.

El autor ha manifestado a través de una carta abierta que esta temporada es "el paso necesario para que el live action alcance una madurez propia". Con la confirmación previa de una tercera temporada ya en fase de preproducción, el viaje de Luffy apenas comienza a explorar su potencial más ambicioso.

