Domingo, 31 de Mayo 2026

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Netflix: Estos son los estrenos más importantes en junio 2026

Los amantes del cine y las series tendrán múltiples opciones para disfrutar durante el mes gracias a la nueva programación de la plataforma 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Documentales, miniseries y grandes historias cinematográficas formarán parte de las novedades. PEXELS/ESPECIAL

Documentales, miniseries y grandes historias cinematográficas formarán parte de las novedades. PEXELS/ESPECIAL

Junio arranca no solo con el Mundial de Futbol, sino también con una larga lista de estrenos que se suman al catálogo de Netflix. Este verano, la plataforma apostará por películas, series, documentales y contenidos originales ideales para maratonear desde casa.

Para quienes disfrutan pasar el tiempo acompañados del séptimo arte, este mes llegarán producciones que abarcan algunos de los géneros favoritos del público. Terror, comedia, romance, drama y animación serán protagonistas de esta nueva tanda de lanzamientos por parte de la compañía.

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Entre las producciones cinematográficas más esperadas se encuentra “México 86”, cinta que buscará elevar aún más el ambiente mundialista con la historia de un burócrata mexicano apasionado por el futbol, quien hará hasta lo imposible por consolidar la Copa Mundial de 1986 en el país.

En esta selección también destaca “Michael Jackson: El veredicto”, una miniserie documental que recapitula el juicio del “Rey del Pop” cuando fue acusado de abuso infantil. La producción incluye material nunca antes visto y expone paso a paso uno de los casos judiciales más mediáticos de todos los tiempos, desde la perspectiva tanto de la fiscalía como de la defensa.

Asimismo, llegará “La desconocida”, un thriller policiaco español que sigue a la detective Anna, quien toma el caso de una mujer encontrada dentro de un contenedor, atada y amordazada, sin recordar su identidad. La agente deberá adentrarse en una peligrosa investigación para descubrir quién es realmente la joven y cuáles fueron los oscuros secretos que la llevaron hasta ese lugar.

Descubre todos los estrenos que llegan a Netflix en junio

Películas

1 de junio

  • Milky Subway: The Galactic Limited Express - La película

4 de junio

  • El asesinato de Rachel Nickell (documental)
  • Poldi (documental)
  • ¡Ay, mamá!

5 de junio

  • La desconocida
  • México 86
  • Turbulencia en la oficina
  • Así aprenderás

12 de junio

  • Instinto maternal (documental)

16 de junio

  • Soy Frankelda

18 de junio

  • Mensajes de voz para Isabelle
  • Maridos en acción

26 de junio

  • Hermanito

Series

3 de junio

  • Michael Jackson: El veredicto (miniserie documental)

4 de junio

  • El testigo (estreno)

10 de junio

  • Rosario Tijeras (temporada 5)

11 de junio

  • Dulces magnolias (temporada 5)

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18 de junio

  • Te encontraré (estreno)

19 de junio

  • Oasis (estreno)

25 de junio

  • Avatar: La leyenda de Aang (temporada 2)

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