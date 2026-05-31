Netflix: Estos son los estrenos más importantes en junio 2026

Junio arranca no solo con el Mundial de Futbol, sino también con una larga lista de estrenos que se suman al catálogo de Netflix. Este verano, la plataforma apostará por películas, series, documentales y contenidos originales ideales para maratonear desde casa.

Para quienes disfrutan pasar el tiempo acompañados del séptimo arte, este mes llegarán producciones que abarcan algunos de los géneros favoritos del público. Terror, comedia, romance, drama y animación serán protagonistas de esta nueva tanda de lanzamientos por parte de la compañía.

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Entre las producciones cinematográficas más esperadas se encuentra “México 86”, cinta que buscará elevar aún más el ambiente mundialista con la historia de un burócrata mexicano apasionado por el futbol, quien hará hasta lo imposible por consolidar la Copa Mundial de 1986 en el país.

En esta selección también destaca “Michael Jackson: El veredicto”, una miniserie documental que recapitula el juicio del “Rey del Pop” cuando fue acusado de abuso infantil. La producción incluye material nunca antes visto y expone paso a paso uno de los casos judiciales más mediáticos de todos los tiempos, desde la perspectiva tanto de la fiscalía como de la defensa.

Asimismo, llegará “La desconocida”, un thriller policiaco español que sigue a la detective Anna, quien toma el caso de una mujer encontrada dentro de un contenedor, atada y amordazada, sin recordar su identidad. La agente deberá adentrarse en una peligrosa investigación para descubrir quién es realmente la joven y cuáles fueron los oscuros secretos que la llevaron hasta ese lugar.

Descubre todos los estrenos que llegan a Netflix en junio

Películas

1 de junio

Milky Subway: The Galactic Limited Express - La película

4 de junio

El asesinato de Rachel Nickell (documental)

Poldi (documental)

¡Ay, mamá!

5 de junio

La desconocida

México 86

Turbulencia en la oficina

Así aprenderás

12 de junio

Instinto maternal (documental)

16 de junio

Soy Frankelda

18 de junio

Mensajes de voz para Isabelle

Maridos en acción

26 de junio

Hermanito

Series

3 de junio

Michael Jackson: El veredicto (miniserie documental)

4 de junio

El testigo (estreno)

10 de junio

Rosario Tijeras (temporada 5)

11 de junio

Dulces magnolias (temporada 5)

18 de junio

Te encontraré (estreno)

19 de junio

Oasis (estreno)

25 de junio

Avatar: La leyenda de Aang (temporada 2)

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