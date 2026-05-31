Este nuevo fenómeno digital consiste en un formato de video donde los usuarios utilizan un fragmento musical para musicalizar publicaciones llenas de ironía. La frase exacta proviene de la canción titulada de forma homónima, "Mount Everest", una pieza compuesta por el reconocido artista y productor británico Labrinth.

La traducción literal al español de la línea principal de este tema musical es la que hoy repiten miles de internautas en sus perfiles: "Mount Everest ain't got shit on me". El tema original habla de una persona con un profundo sentimiento de superioridad, alguien que se siente completamente inalcanzable.

La canción describe a un individuo que considera que ni el imponente Monte Everest (la cumbre geográfica más alta de todo el planeta Tierra) ni rascacielos imponentes como el Burj Khalifa pueden llegar a compararse con su propio éxito y poder absoluto.

¿Dónde y por qué nació la tendencia?

Para entender cómo llegó esta canción a las redes sociales, es necesario viajar al universo de la televisión. La melodía de Labrinth forma parte de la banda sonora oficial de Euphoria, la aclamada serie juvenil de la cadena internacional HBO.

Dentro del drama televisivo, la canción cobró una relevancia especial debido a las escenas en las que aparece. La producción la utilizó específicamente para acompañar las apariciones de Nate Jacobs, el polémico personaje interpretado en la pantalla por el famoso actor Jacob Elordi.

Este personaje es ampliamente conocido por los fanáticos de la serie debido a su personalidad sumamente dominante, manipuladora, arrogante y fría. Por esta razón, la canción que habla de sentirse en la cima del mundo encajó a la perfección con su perfil psicológico dentro de la trama.

Años después del estreno de la producción televisiva, la combinación entre la imponente música, el rostro del actor y el humor absurdo que actualmente domina el internet detonó una oleada masiva de contenido digital en todo el mundo.

El verdadero estallido de este trend en plataformas digitales ocurrió durante las últimas semanas de este año 2026. Fue en este momento cuando la comunidad de TikTok e Instagram comenzó a adoptar el audio para representar situaciones muy específicas de la vida diaria.

El propósito original de la canción de Labrinth dio un giro de 180 grados. Ahora, los internautas emplean la intensa melodía para ilustrar momentos en los que una persona se siente invencible, superior o emocionalmente desapegada, pero ante una situación insignificante.

La clave del éxito rotundo de estos videos no radica en la presunción real, sino en el uso estratégico del sarcasmo. La frase suena sumamente poderosa y seria, pero se utiliza deliberadamente para exagerar las acciones más simples y cotidianas de la rutina.

Por ejemplo, los usuarios colocan la pista musical y fotos de Jacob Elordi para celebrar de forma cómica que lograron levantarse temprano, que ignoraron un mensaje de texto o que resolvieron un inconveniente menor, transformando una nimiedad en una especie de hazaña épica.

TIKTOK/michx_showalter

El auge de este formato demuestra de forma contundente cómo los productos culturales, como las series de televisión y la música, continúan ejerciendo una influencia masiva en los creadores de contenido digital incluso años después de haber sido lanzados al mercado.

El proceso para sumarse al meme es sencillo: los usuarios buscan el audio en su aplicación, seleccionan una imagen seria del actor y añaden un texto irónico en la pantalla. Así, el humor absurdo vuelve a demostrar que cualquier frase, con el contexto adecuado, puede coronarse en la cima del internet.

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