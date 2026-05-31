Los aficionados al cine español o los admiradores del reconocido cineasta Pedro Almodóvar tienen en la cartelera de cine actual la película Amarga Navidad, que ya puedes ver en tu sala de cine preferida.

Amarga Navidad. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

La trama narra la alternancia de dos historias, una protagonizada por Elsa, directora de publicidad, en 2004, durante el largo puente de la Constitución de diciembre. Y la segunda ocurre en 2025, la protagonizada por Raúl, un guionista y director que está escribiendo un guion, que pronto se descubre que es la historia de Elsa, su novio Bonifacio, y sus amigas Patricia y Natalia.

Mezclada con ficción, Elsa, de algún modo, es el alter ego de Raúl, que recurre a la auto ficción como solución a una larga temporada de sequía creativa. Mira dentro de sí, y no puede evitar mirar también a las personas que componen su universo más íntimo, su compañero y su ayudante.

Amarga Navidad. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

La película narra la estrecha relación entre realidad y ficción, entre la inspiración y la vida, planteando el debate sobre los límites de la auto ficción.

Amarga Navidad formó parte de la competencia del Festival de Cannes.

Amarga Navidad

De Pedro Almodóvar.

Con Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez.

España, 2026.

XM