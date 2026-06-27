Netflix: Estos son los estrenos más esperados de julio 2026

Netflix arranca julio de 2026 con una de sus agendas más cargadas del año, reuniendo en un solo mes nuevas series, regresos de temporadas esperadas, películas originales, documentales y especiales de comedia. La plataforma apuesta por una mezcla de géneros que va desde el drama y la acción hasta la animación, el thriller y las historias basadas en hechos reales, con estrenos distribuidos a lo largo de todo el mes para mantener el interés constante de sus suscriptores.En esta nueva oleada de contenidos destacan producciones originales y franquicias ya consolidadas que regresan con nuevas entregas, además de proyectos internacionales que buscan posicionarse dentro del catálogo. A continuación, los estrenos más importantes organizados por categorías.Entre los estrenos más destacados del mes sobresalen algunas producciones que ya generan gran expectativa entre los suscriptores, ya sea por tratarse de continuaciones de historias conocidas o por ser lanzamientos completamente nuevos.Millie Bobby Brown retoma su papel como Enola Holmes en la tercera película de la saga de Netflix basada en las novelas de Nancy Springer. En esta ocasión, la joven detective se traslada a Malta para enfrentar un nuevo caso que se complica rápidamente y que la lleva a un escenario mucho más peligroso de lo habitual.En medio de la investigación, Enola se ve obligada a tomar decisiones importantes que afectan tanto su vida profesional como personal. Entre el misterio que debe resolver y la situación de su hermano, la protagonista también se enfrenta a dudas y cambios en su forma de entender el amor y las relaciones, en una aventura que pone a prueba su madurez y su ingenio.Heartstopper para siempre marca el cierre de la historia de la serie Heartstopper con una película que retoma la vida de Nick y Charlie en un momento clave de su relación. Ambos se encuentran ante cambios importantes que transforman su día a día y los obligan a replantear su futuro juntos.La trama se desarrolla mientras Nick se prepara para comenzar la universidad y Charlie asume nuevas responsabilidades en la escuela, lo que introduce distancia y nuevos retos en su vínculo. En ese proceso, la película aborda el crecimiento personal, la amistad y las decisiones que acompañan el paso hacia la vida adulta, cerrando la historia con un enfoque emotivo para los seguidores de la serie.Netflix presenta una amplia variedad de series que incluyen nuevas historias, segundas y terceras temporadas, así como miniseries que prometen impacto desde su lanzamiento.En cuanto a películas y documentales, este mes incluye producciones originales, secuelas, adaptaciones y proyectos basados en hechos reales que amplían la oferta de la plataforma.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp XP