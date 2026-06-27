Netflix: Estos son los estrenos más esperados de julio 2026

Netflix arranca julio de 2026 con una de sus agendas más cargadas del año, reuniendo en un solo mes nuevas series, regresos de temporadas esperadas, películas originales, documentales y especiales de comedia.

La plataforma apuesta por una mezcla de géneros que va desde el drama y la acción hasta la animación, el thriller y las historias basadas en hechos reales, con estrenos distribuidos a lo largo de todo el mes para mantener el interés constante de sus suscriptores.

En esta nueva oleada de contenidos destacan producciones originales y franquicias ya consolidadas que regresan con nuevas entregas, además de proyectos internacionales que buscan posicionarse dentro del catálogo. A continuación, los estrenos más importantes organizados por categorías.

¿Qué ver en Netflix en julio?

Entre los estrenos más destacados del mes sobresalen algunas producciones que ya generan gran expectativa entre los suscriptores, ya sea por tratarse de continuaciones de historias conocidas o por ser lanzamientos completamente nuevos.

Enola Holmes

Millie Bobby Brown retoma su papel como Enola Holmes en la tercera película de la saga de Netflix basada en las novelas de Nancy Springer. En esta ocasión, la joven detective se traslada a Malta para enfrentar un nuevo caso que se complica rápidamente y que la lleva a un escenario mucho más peligroso de lo habitual.

En medio de la investigación, Enola se ve obligada a tomar decisiones importantes que afectan tanto su vida profesional como personal. Entre el misterio que debe resolver y la situación de su hermano, la protagonista también se enfrenta a dudas y cambios en su forma de entender el amor y las relaciones, en una aventura que pone a prueba su madurez y su ingenio.

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Heartstopper para siempre

Heartstopper para siempre marca el cierre de la historia de la serie Heartstopper con una película que retoma la vida de Nick y Charlie en un momento clave de su relación. Ambos se encuentran ante cambios importantes que transforman su día a día y los obligan a replantear su futuro juntos.

La trama se desarrolla mientras Nick se prepara para comenzar la universidad y Charlie asume nuevas responsabilidades en la escuela, lo que introduce distancia y nuevos retos en su vínculo. En ese proceso, la película aborda el crecimiento personal, la amistad y las decisiones que acompañan el paso hacia la vida adulta, cerrando la historia con un enfoque emotivo para los seguidores de la serie.

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Series y nuevas temporadas que se estrenan en julio

Netflix presenta una amplia variedad de series que incluyen nuevas historias, segundas y terceras temporadas, así como miniseries que prometen impacto desde su lanzamiento.

El peor vecino imaginable — 1 de julio

La supervivencia de una chica con curvas (temporada 3) — 2 de julio

El hombre vapor — 2 de julio

Super Subbu — 2 de julio

Chainsmoker Cat — 2 de julio

Destellos del mañana — 5 de julio

Salcedo, cuero y boogaloo — 8 de julio

Tunder 3 — 8 de julio

No tengo miedo (miniserie) — 8 de julio

La casa de la pradera — 9 de julio

Quarterback (temporada 3) — 14 de julio

El Halcón — 16 de julio

El mapa de los anhelos — 17 de julio

El palacio del este — 17 de julio

El otro padre — 22 de julio

GIGN: Unidad de élite — 22 de julio

Nueva vida en Ransom Canyon (temporada 2) — 23 de julio

Kaulitz y Kaulitz (temporada 3) — 23 de julio

Furia — 29 de julio

Películas y documentales que llegan a Netflix en julio de 2026

En cuanto a películas y documentales, este mes incluye producciones originales, secuelas, adaptaciones y proyectos basados en hechos reales que amplían la oferta de la plataforma.

Enola Holmes 3 — 1 de julio

Hasta el final — 8 de julio

Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo (documental) — 10 de julio

One Piece Heroines — 11 de julio

Susana y Elvira: Sin plan B — 12 de julio

Golden Kamuy: El asalto a la prisión de Abashiri — 13 de julio

Heartstopper para siempre — 17 de julio

23.000 vidas — 17 de julio

Deseo — 17 de julio

Los creyentes — 24 de julio

72 horas — 24 de julio

Mary Beth Barone: Galaxy Brain (programa) — 28 de julio

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