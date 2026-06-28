Conciertos en Guadalajara para julio 2026: fechas y artistas

Julio llega a Guadalajara con una agenda musical llena de ritmo y una cartelera que promete mantener activa la energía de la ciudad después de la fiesta deportiva del Mundial de Futbol 2026. Con el ambiente de celebración todavía presente, los escenarios tapatíos se preparan para recibir a artistas de distintos géneros que pondrán a cantar, bailar y disfrutar a miles de asistentes durante todo el mes.

Desde el regional mexicano y la música romántica hasta el rock, los sonidos urbanos y propuestas alternativas, la oferta musical de julio refleja la diversidad de gustos que conviven en Guadalajara. La ciudad continuará con un calendario de espectáculos que reunirá a figuras reconocidas de la industria, así como proyectos que buscan conquistar nuevos públicos.

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A lo largo del mes, recintos como el Auditorio Telmex, el Teatro Galerías, el C3 Stage y el C3 Rooftop serán sede de conciertos y presentaciones que formarán parte de la vida cultural de la ciudad. Artistas nacionales e internacionales llegarán con diferentes propuestas musicales para ofrecer noches de entretenimiento y experiencias en vivo para sus seguidores.

Cartelera de conciertos en Guadalajara - Julio 2026

Con eventos programados durante varias semanas, Guadalajara vivirá un julio lleno de música y actividades culturales, fortaleciendo su posición como uno de los principales destinos para espectáculos en México . La combinación entre la celebración mundialista y la amplia oferta de conciertos permitirá que la ciudad mantenga un ambiente de fiesta, encuentro y entretenimiento.

Virlan García

Fecha: Sábado 4 de julio

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $400 - $3 mil 800

La Arrolladora

Fecha: Viernes 17 de julio

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $400 - $3 mil 400

Cuisillos

Fecha: Viernes 24 y sábado 25 de julio

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $400 - $3 mil 200

Ricardo Montaner

Fecha: Jueves 30 de julio

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $4 mil 600

Notre-Dame: Ópera Rock

Fecha: Sábado 25 de julio

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 20:30 horas

Precio: $450 - $890

Sandro Malandro

Fecha: Viernes 3 de julio

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 19:00 horas

Precio: $500

Almost Done

Fecha: Viernes 17 de julio

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 19:00 horas

Precio: $250

P4R4S1T0

Fecha: Sábado 18 de julio

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 20:00 horas

Precio: $150

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Reggaetón Old School Vol. 3

Fecha: Sábado 4 de julio

Lugar: C3 Stage

Horario: 21:00 horas

Precio: $170

Lil Supa

Fecha: Sábado 25 de julio

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $600

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