Conciertos en Guadalajara para julio 2026: fechas y artistas

Julio llega a Guadalajara con una agenda musical llena de ritmo y una cartelera que promete mantener activa la energía de la ciudad después de la fiesta deportiva del Mundial de Futbol 2026. Con el ambiente de celebración todavía presente, los escenarios tapatíos se preparan para recibir a artistas de distintos géneros que pondrán a cantar, bailar y disfrutar a miles de asistentes durante todo el mes.Desde el regional mexicano y la música romántica hasta el rock, los sonidos urbanos y propuestas alternativas, la oferta musical de julio refleja la diversidad de gustos que conviven en Guadalajara. La ciudad continuará con un calendario de espectáculos que reunirá a figuras reconocidas de la industria, así como proyectos que buscan conquistar nuevos públicos.A lo largo del mes, recintos como el Auditorio Telmex, el Teatro Galerías, el C3 Stage y el C3 Rooftop serán sede de conciertos y presentaciones que formarán parte de la vida cultural de la ciudad. Artistas nacionales e internacionales llegarán con diferentes propuestas musicales para ofrecer noches de entretenimiento y experiencias en vivo para sus seguidores.Con eventos programados durante varias semanas, Guadalajara vivirá un julio lleno de música y actividades culturales, fortaleciendo su posición como uno de los principales destinos para espectáculos en México. La combinación entre la celebración mundialista y la amplia oferta de conciertos permitirá que la ciudad mantenga un ambiente de fiesta, encuentro y entretenimiento. Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp XP