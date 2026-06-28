Walter Mercado: Horóscopos de la semana del 29 de junio al 5 de julio

Aries

Aries, esta semana la energía del universo impulsa tanto tu mente como tus emociones. La entrada de Marte en Géminis acelera tus ideas y despierta el deseo de poner en marcha todos tus proyectos de inmediato, mientras que la Luna Llena en Capricornio te recuerda la importancia de atender responsabilidades que has dejado pendientes.

Por otro lado, Mercurio retrógrado en Cáncer pone el foco en el ámbito familiar, favoreciendo conversaciones que habías pospuesto y emociones que necesitan salir a la luz. Al mismo tiempo, Júpiter en Leo fortalece tu creatividad y te demuestra que es posible disfrutar del proceso mientras realizas cambios significativos. Actúa con decisión, pero analiza cuidadosamente cada paso antes de avanzar.

Tauro

Tauro, los movimientos planetarios de esta semana te impulsan a expresar lo que piensas, aclarar asuntos pendientes y poner orden en los aspectos más prácticos de tu vida. Marte en Géminis activa el área económica, por lo que podrías prestar mayor atención a tus ingresos, gastos o nuevas decisiones financieras. La Luna Llena en Capricornio marca el momento ideal para cerrar un ciclo emocional o académico que ya cumplió su propósito.

Además, Mercurio retrógrado en Cáncer puede traer noticias del pasado, conversaciones familiares o recuerdos que te harán replantear temas importantes. Mientras tanto, Júpiter en Leo favorece cambios dentro del hogar, despertando el deseo de renovar, reorganizar o mejorar tu espacio. Tómate el tiempo necesario para decidir, pero evita que el miedo frene tus acciones.

Géminis

Géminis, esta semana gran parte de la energía del cielo gira a tu favor con la llegada de Marte a tu signo. Sentirás un aumento en tu vitalidad, rapidez mental y creatividad, con numerosas ideas buscando convertirse en realidad. Sin embargo, la Luna Llena en Capricornio te invita a establecer límites, especialmente en asuntos económicos, acuerdos o emociones intensas.

Mercurio retrógrado en Cáncer te llevará a revisar gastos, decisiones impulsivas y temas familiares que requieren mayor claridad. Por su parte, Júpiter en Leo abre nuevas oportunidades para aprender, comunicarte y desenvolverte con mayor seguridad. Aprovecha tu impulso, pero dirige tu energía hacia objetivos realmente importantes.

Cáncer

Cáncer, esta semana los movimientos astrales tienen un impacto especial en ti. Con Mercurio retrógrado en tu signo y el Sol iluminando tu esencia, estarás más sensible, intuitivo y consciente de tus verdaderas necesidades emocionales. La Luna Llena en Capricornio influirá en tus relaciones y compromisos, favoreciendo decisiones que podrían transformar la dinámica con personas importantes.

Marte en Géminis te anima a expresar aquello que llevas tiempo guardando, mientras que Júpiter en Leo te recuerda que también mereces estabilidad, crecimiento y abundancia. Será un periodo ideal para escucharte, cuidar de ti y establecer límites sanos desde el corazón.

Leo

Leo, los cambios planetarios de esta semana generan movimiento tanto en tu mundo interior como en el exterior. Júpiter continúa potenciando tu confianza, carisma y crecimiento personal, aunque la Luna Llena en Capricornio te pide mayor disciplina en tu rutina, salud y responsabilidades laborales. Marte en Géminis favorece la convivencia, el trabajo en equipo y la creación de nuevas conexiones.

Mientras tanto, Mercurio retrógrado en Cáncer te invita a reflexionar sobre emociones guardadas y patrones que ya no deseas repetir. El Sol también favorece la introspección y el descanso. Busca el equilibrio entre la acción y los momentos de calma.

Virgo

Virgo, esta semana trae cambios que te invitan a reorganizar diferentes aspectos de tu vida. Marte en Géminis impulsa tu ámbito profesional y puede llevarte a tomar decisiones con rapidez, aunque la Luna Llena en Capricornio te recuerda la importancia de reservar tiempo para disfrutar y conectar con aquello que realmente te apasiona.

Mercurio retrógrado en Cáncer favorece el reencuentro con amistades o proyectos que quedaron inconclusos. Además, Júpiter en Leo fortalece tu intuición y puede traer revelaciones importantes, mientras el Sol en Cáncer amplía tus oportunidades para fortalecer vínculos sociales. El reto será encontrar un balance entre trabajo, bienestar y relaciones personales.

Libra

Libra, durante esta semana los astros centran su atención en el hogar, la familia y tu estabilidad emocional. La Luna Llena en Capricornio señala el momento de cerrar un capítulo que has cargado durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, Marte en Géminis despierta el deseo de aprender, viajar o ampliar tu perspectiva sobre distintos temas.

Mercurio retrógrado en Cáncer te llevará a revisar asuntos profesionales o conversaciones pendientes con figuras de autoridad. Por su parte, Júpiter en Leo fortalece tu vida social y facilita el encuentro con personas que pueden brindarte apoyo. Confía en tu madurez para tomar decisiones sin dejarte influenciar por la presión externa.

Escorpio

Escorpio, la energía de esta semana te invita a enfrentar asuntos que normalmente prefieres guardar para ti. Marte en Géminis favorece conversaciones relacionadas con el amor, las finanzas o temas personales que requieren sinceridad. La Luna Llena en Capricornio puede traer noticias importantes y acelerar decisiones relacionadas con documentos o trámites pendientes.

Mercurio retrógrado en Cáncer favorece la revisión de viajes, estudios y creencias que han cambiado con el paso del tiempo. Mientras tanto, Júpiter en Leo abre oportunidades para avanzar en el ámbito profesional. Será una semana para aclarar situaciones, resolver pendientes y seguir adelante con mayor seguridad.

Sagitario

Sagitario, los movimientos del cielo concentran su fuerza en tus relaciones, acuerdos y asuntos económicos. Marte en Géminis activa el área de la pareja o las sociedades, favoreciendo conversaciones relevantes que podrían definir el rumbo de algunos vínculos. La Luna Llena en Capricornio te invita a poner orden en tus finanzas y administrar mejor tus recursos.

Mercurio retrógrado en Cáncer impulsa la revisión de acuerdos, deudas o situaciones emocionales que afectan tu estabilidad. Por su parte, Júpiter en Leo fortalece tu optimismo, amplía tu visión y alimenta el deseo de crecer. Piensa con estrategia antes de actuar y evita decisiones impulsivas.

Capricornio

Capricornio, la Luna Llena en tu signo marca uno de los momentos más importantes de la semana, señalando el cierre de una etapa en tu vida personal, emocional o profesional. Marte en Géminis favorece una mejor organización de tus actividades y te impulsa a optimizar tu rutina.

Mercurio retrógrado en Cáncer pone a prueba tus relaciones mediante conversaciones pendientes o acuerdos que necesitan mayor claridad. A su vez, Júpiter en Leo favorece una profunda transformación emocional, ayudándote a dejar atrás el dolor y abrir espacio para experiencias más positivas. El Sol en Cáncer fortalece tus vínculos más cercanos.

Acuario

Acuario, esta semana los movimientos astrales te invitan a reorganizar tu vida cotidiana, cuidar tu salud y encontrar un mejor equilibrio. Marte en Géminis impulsa tu creatividad y despierta el deseo de iniciar proyectos diferentes. Mientras tanto, la Luna Llena en Capricornio señala que es momento de descansar, liberar tensiones y cerrar ciclos internos.

Mercurio retrógrado en Cáncer te llevará a revisar hábitos, rutinas y asuntos laborales que requieren algunos ajustes. Además, Júpiter en Leo favorece tus relaciones personales y abre la puerta para conocer personas que podrían tener un papel importante en tu futuro. El equilibrio entre actividad y descanso será fundamental.

Piscis

Piscis, la energía de esta semana despierta tu sensibilidad, creatividad y deseo de transformar distintos aspectos de tu vida. Marte en Géminis impulsa cambios dentro del hogar, motivándote a renovar, reorganizar o mejorar tu espacio. La Luna Llena en Capricornio también invita a reflexionar sobre amistades, proyectos colectivos y objetivos compartidos.

Mercurio retrógrado en Cáncer puede traer de vuelta recuerdos, antiguos sentimientos o personas del pasado con el propósito de sanar heridas pendientes. Por su parte, Júpiter en Leo favorece tu bienestar, ayudándote a mejorar tus hábitos y tu rutina diaria. Será un buen momento para poner en orden tus emociones y avanzar con mayor tranquilidad.

SV