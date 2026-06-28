Conciertos en CDMX para julio 2026: fechas y artistas

La Ciudad de México volverá a ser protagonista de la escena musical durante julio de 2026 con una agenda que reunirá a algunas de las figuras más destacadas de la música nacional e internacional. Como una de las ciudades con mayor movimiento cultural en América Latina, la capital se mantiene como una parada imprescindible para las grandes giras, gracias a la cantidad de recintos, la diversidad de públicos y la constante llegada de espectáculos de talla mundial.

Durante el mes, miles de fanáticos podrán disfrutar de presentaciones que abarcan distintos estilos musicales, desde el rock y el pop hasta la electrónica, los sonidos alternativos y la música mexicana. La variedad de propuestas confirma la capacidad de la CDMX para recibir eventos masivos y experiencias en vivo para diferentes generaciones.

Cartelera de conciertos en CDMX - Julio 2026

La oferta de conciertos llegará a escenarios emblemáticos como el Estadio GNP Seguros, la Arena Ciudad de México, el Palacio de los Deportes, el Pepsi Center y La Maraka, espacios que a lo largo del año reciben algunas de las producciones más importantes de la industria del entretenimiento.

Con una programación que incluye artistas de gran trayectoria y propuestas que han ganado reconocimiento internacional, julio se perfila como un mes de alta actividad musical en la capital del país, donde la música volverá a reunir a miles de asistentes en torno a una de las expresiones culturales con mayor impacto.

RÜFÜS DU SOL

Fecha: Sábado 4 de julio

Lugar: Estadio GNP Seguros

Caifanes

Fecha: Sábado 11 de julio

Lugar: Estadio GNP Seguros

Grupo Firme

Fecha: Viernes 17 y sábado 18 de julio

Lugar: Estadio GNP Seguros

Harry Styles

Fecha: Viernes 31 de julio

Lugar: Estadio GNP Seguros

ENHYPEN

Fecha: Sábado 11 de julio

Lugar: Arena Ciudad de México

Los Amigos Invisibles

Fecha: Sábado 18 de julio

Lugar: La Maraka

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SOMBR

Fecha: Miércoles 22 de julio

Lugar: Pepsi Center

El Tri

Fecha: Sábado 25 de julio

Lugar: Palacio de los Deportes

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