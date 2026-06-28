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Conciertos en CDMX para julio 2026: fechas y artistas

Los principales recintos de la capital abrirán sus puertas durante julio para recibir espectáculos que prometen reunir a miles de fanáticos en torno a la música en vivo

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La CDMX mantiene su posición como el epicentro de los conciertos en México. PEXELS

La CDMX mantiene su posición como el epicentro de los conciertos en México. PEXELS

La Ciudad de México volverá a ser protagonista de la escena musical durante julio de 2026 con una agenda que reunirá a algunas de las figuras más destacadas de la música nacional e internacional. Como una de las ciudades con mayor movimiento cultural en América Latina, la capital se mantiene como una parada imprescindible para las grandes giras, gracias a la cantidad de recintos, la diversidad de públicos y la constante llegada de espectáculos de talla mundial.

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Durante el mes, miles de fanáticos podrán disfrutar de presentaciones que abarcan distintos estilos musicales, desde el rock y el pop hasta la electrónica, los sonidos alternativos y la música mexicana. La variedad de propuestas confirma la capacidad de la CDMX para recibir eventos masivos y experiencias en vivo para diferentes generaciones.

Cartelera de conciertos en CDMX - Julio 2026

La oferta de conciertos llegará a escenarios emblemáticos como el Estadio GNP Seguros, la Arena Ciudad de México, el Palacio de los Deportes, el Pepsi Center y La Maraka, espacios que a lo largo del año reciben algunas de las producciones más importantes de la industria del entretenimiento.

Con una programación que incluye artistas de gran trayectoria y propuestas que han ganado reconocimiento internacional, julio se perfila como un mes de alta actividad musical en la capital del país, donde la música volverá a reunir a miles de asistentes en torno a una de las expresiones culturales con mayor impacto.

RÜFÜS DU SOL

  • Fecha: Sábado 4 de julio
  • Lugar: Estadio GNP Seguros

Caifanes

  • Fecha: Sábado 11 de julio
  • Lugar: Estadio GNP Seguros

Grupo Firme

  • Fecha: Viernes 17 y sábado 18 de julio
  • Lugar: Estadio GNP Seguros

Harry Styles

  • Fecha: Viernes 31 de julio
  • Lugar: Estadio GNP Seguros

ENHYPEN

  • Fecha: Sábado 11 de julio
  • Lugar: Arena Ciudad de México

Los Amigos Invisibles

  • Fecha: Sábado 18 de julio
  • Lugar: La Maraka

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SOMBR

  • Fecha: Miércoles 22 de julio
  • Lugar: Pepsi Center

El Tri

  • Fecha: Sábado 25 de julio
  • Lugar: Palacio de los Deportes

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