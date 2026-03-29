El mes de abril trae consigo importantes estrenos dentro de Prime Video, aunque uno de los lanzamientos más destacados es, sin duda, la quinta temporada de The Boys, la cual marcará el cierre definitivo de la historia. A lo largo de los últimos años, el showrunner Erick Kripke y el elenco han desarrollado una producción que se ha caracterizado por su tono provocador y violento dentro del género de superhéroes.

La serie está basada en el cómic creado por Garth Ennis y Darick Robertson, por lo que se espera un desenlace que deje huella entre los seguidores.

Además de este esperado cierre, abril también contará con otros estrenos relevantes dentro de la plataforma. Entre ellos destaca la película Balls Up (Con un par), dirigida por Peter Farrelly, conocido por trabajos como Algo pasa con Mary. En esta producción, Mark Wahlberg interpreta a un ejecutivo de marketing que aprovecha el contexto del Mundial de fútbol para lanzar una campaña enfocada en la promoción de preservativos.

En el apartado de series y contenidos adicionales, también se suman títulos como Fist of the North Star, una de las producciones más reconocidas dentro del anime, así como La casa de los espíritus, basada en la obra de la escritora Isabel Allende.

Estrenos destacados en abril

15 de abril

Balls Up (Con un par)

8 de abril

The Boys (Temporada 5)

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16 de abril

Fist of the North Star (Estreno)

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24 de abril

Bandidos de hoy (Temporada 2)

Cochinas (Estreno)

29 de abril

La casa de los espíritus (Estreno)

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Con esta programación, Prime Video apuesta por una mezcla de acción, comedia y producciones reconocidas que marcarán la oferta del mes.

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