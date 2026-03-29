HBO Max: Estos son todos los estrenos para abril 2026

¡La primavera ya está aquí y con ella llegan noticias increíbles para todos los amantes del entretenimiento en casa! Si pensabas que ya habías visto todo lo bueno del año, te contamos que abril de 2026 se perfila como uno de los meses más espectaculares y emocionantes en la historia reciente de Max (anteriormente conocida como HBO Max).

La plataforma ha decidido tirar la casa por la ventana con una alineación de estrenos que nos tendrá pegados a la pantalla cada fin de semana, ofreciendo una mezcla perfecta de nostalgia, drama intenso y comedia brillante que no dejará a nadie indiferente.

Después de meses de especulaciones, retrasos y mucha anticipación por parte de los fans en redes sociales, finalmente se han confirmado las fechas exactas de los lanzamientos más jugosos. Este mes no solo marca el regreso de producciones ganadoras del Emmy que han definido la cultura pop actual, sino que también nos presenta nuevas propuestas que prometen convertirse en nuestra próxima obsesión televisiva.

¿Cuáles serán los estrenos de abril?

A partir de la primera semana de abril de 2026, Max actualizará su catálogo global con nuevas temporadas de series aclamadas. Grandes estrellas como Zendaya, Jean Smart y Richard Gadd lideran esta ola de contenidos, diseñada estratégicamente por la plataforma para mantener su liderazgo en el competitivo mundo del streaming y recompensar la inmensa paciencia de sus suscriptores más fieles.

Euphoria

El gran fenómeno que todos estaban esperando encabeza la lista. El domingo 12 de abril de 2026, el mundo entero se detendrá con el estreno de la tercera temporada de "Euphoria". Tras una pausa que pareció eterna desde 2022, la exitosa serie creada por Sam Levinson da un salto en el tiempo para mostrarnos a Rue (Zendaya) y al resto del elenco enfrentando los complejos retos de la vida adulta. Con episodios semanales, esta entrega promete ser la más intensa, madura y visualmente deslumbrante hasta la fecha, dejando atrás los pasillos del instituto para adentrarse en un mundo real lleno de nuevos desafíos.

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Hacks

Pero las risas también están garantizadas, aunque vengan acompañadas de un toque de melancolía. El 9 de abril llega la quinta y última temporada de la multipremiada comedia "Hacks". La inigualable dupla formada por Deborah Vance (Jean Smart) y Ava (Hannah Einbinder) regresa a Las Vegas para consolidar el legado de la legendaria comediante tras un divertido y caótico malentendido sobre su supuesta muerte.

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Half Man

Para los que buscan historias completamente nuevas y atrapantes, el 24 de abril se estrena "Half Man". Esta miniserie es el nuevo y muy esperado proyecto de Richard Gadd, el brillante creador del fenómeno mundial "Baby Reindeer". Con una trama profunda, oscura y actuaciones que prometen arrasar en la próxima temporada de premios, se perfila como una adición fantástica al catálogo que dará mucho de qué hablar en redes sociales.

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YC